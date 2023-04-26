Министр сельского хозяйства Кубани: важно сохранить плодородный чернозем

Министр сельского хозяйства Кубани Федор Дерека.

В Краснодаре проходит Агрофорум «Умное земледелие: современные агротехнологии и достижения науки». Организаторами его стали медиагруппа «Комсомольская правда-Кубань» и минсельхоз региона. В обсуждениях участвуют представители власти, финансовые компании и ведущие сельхозпроизводители края. Выступил на Агрофоруме и министр сельского хозяйства Кубани Федор Дерека.

- Если мы говорим о севообороте (чередование культур на участке - Авт.), то на сегодня это главный инструмент в достижении результатов. Раньше все хозяйствующие субъекты занимались животноводством, и был 12-польный севооборот, то есть по структуре посевных площадей это порядка 25-30% были кормовые культуры и не менее 20% была люцерна (основная культура, которая насыщает почву азотом, а также способствует положительному балансу гумуса). Все это помогало сохранять наш чернозем, - сказал министр сельского хозяйства Кубани Федор Дерека. - Для насыщения севооборота были приняты изменения в закон - аграрии должны соблюдать правила, по которым не менее 10 % земли необходимо засаживать бобовыми культурами. Или раз в пять лет необходимо вносить не менее 9 тонн подстилочного навоза. Отмечу, что сегодня наблюдается дефицит люцерны. Ее стоимость достигает 7-8 рублей за килограмм. Поэтому это рентабельная культура

Как отметил Федор Дерека, мера это вынужденная, потому что через 30 лет в случае снижения содержания гумуса в почве до 2,8%, может быть достигнута точка невозврата. Например, в Калининском районе этот показатель уже упал до 2,9%. Дальнейшее снижение приведет к тому, что рекордных урожаев Кубань получить уже не сможет.

- Должна появиться ответственность за нарушение севооборота. С этой инициативой мы даже обратились в федеральный центр, - добавил министр. - Хочу сказать, что Краснодарский край в вопросе сохранения плодородного чернозема впереди.

Напомним, ранее на Агрофоруме выступил заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка.

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Прямая трансляция Агрофорума-2023 по ссылке здесь.