Зажал рот рукой и приставил к горлу заточку. На 13-летнюю школьницу из Майкопа по дороге домой напал разбойник-рецидивист

Камеры зафиксировали нападение, а главное - лицо нападавшего. Фото: скриншот видео СУ СК РФ по Адыгее

Дерзкого грабителя, который напал на 13-летнюю девочку, поймали в Майкопе. К счастью, она отделалась только испугом. Но психологическая помощь ребенку теперь точно понадобится.

15 апреля он выследил Мадину (имя изменено). Он шел за девочкой по пятам от самой школы, почему-то решив, что ребенок располагает хоть какой-то суммой денег. Потом он аккуратно подошел к ней сзади, закрыл рот рукой, приставил к горлу что-то острое и потребовал раскошелиться.

- Установить предмет, с которым мужчина напал на девочку, не удалось, - уточнили в СУ СК РФ по Адыгее.

Зато личность нападавшего определили быстро благодаря камерам уличного наблюдения в городе и слаженности действий правоохранителей. На протяжении пути мужчины с его испуганной жертвой она фиксировала все детально.

- Девочка сказала, что денег у нее нет и он отпустил ее, - поясняют следователи.

Выяснилось, что нападавший уже сидел в тюрьме за подобное и освободился меньше полугода назад. Ему 36 лет.

- По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.