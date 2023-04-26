На Кубани аграрии получат 11,5 млрд рублей

Сергей Орленко рассказал о законодательных инициативах, направленных на развитие регионального сельского хозяйства.

В Краснодаре продолжается агрофорум «Умное земледелие: современные агротехнологии и достижения науки». Его участники – представители власти, финансовые компании и ведущие сельхозпроизводители региона. Депутат ЗСК, председатель комитета по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию Сергей Орленко рассказал о законодательных инициативах, направленных на развитие регионального сельского хозяйства.

- Плодородие почв - это основа кубанского земледелия, главная составляющая нашего успеха, чернозем - главное богатство региона. За последнее время наши черноземы серьезно пострадали. Чтобы восстановить утраченное, на протяжении нескольких лет мы совершенствуем законодательную базу. Связано это в первую очередь с созданием системы земледелия. В 2021 году мы утвердили в законе "О плодородии почв" основные положения, которые гласят о наличии паспортов, соблюдении качественного состава почв, - отметил депутат ЗСК Сергей Орленко.

В основе увеличения гумуса лежит внесение органических удобрений. Именно поэтому в закон внесены изменения, согласно которым аграрии должны соблюдать правила - не менее 10 % земли засаживать бобовыми культурами либо вносить не менее 9 тонн подстилочного навоза.

- На федеральном уровне принято решение о том, что продукты животноводства признаны побочными. Органическое удобрение не должно относиться к классу "пожароопасности", и этого нам удалось добиться, - добавил Сергей Орленко. - Кроме того, на федеральном уровне формируется новая законодательная база по семеноводству. В доктрине продовольственной безопасности страны стоят четкие цифры - 75% семян к 2030 году должны быть семена отечественной селекции. Вопросы по самому сложному сегменту - сахарной свекле - в ближайшие два-три года решим.

Также Сергей Орленко отметил, что в ЗСК утверждена программа - 11,5 млрд рублей господдержки.

- Надеюсь, что это позитивно отразится на развитии сельского хозяйства на будущие годы, - добавил депутат Законодательного Собрания Краснодарского края.

Отметим, что регион продолжит наращивать темпы роста агропромышленного комплекса. Все действующие меры сохранятся в полном объеме.

Напомним, Агрофорум проводит «Комсомольская правда» - Кубань» при поддержке министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

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Прямая трансляция Агрофорума-2023 по ссылке здесь.