Жительнице Краснодарского края, лишенной гражданства РФ через 30 лет, выдали новый паспорт

Светлана Студенникова

45-летней Светлане Студенниковой с Кубани восстановили документы. После вмешательства депутата Госдумы Сергея Алтухова паспорт гражданина РФ ей все-таки вернули.

Напомним, женщина 30 лет живет в регионе. Вместе с родителями Светлана в детстве переехала из Донецка, здесь окончила школу и институт, дважды вышла замуж и родила троих детей. За это время она четыре раза получала паспорт гражданина РФ. А в последний раз не смогла.

Ее шокировали ответом в паспортном столе, сказав, что гражданства у нее нет.

- Изучили документы и организовали прием в районном паспортном столе. Она подала требуемые документы и процесс пошел, - сообщил депутат Сергей Алтухов.

Он также резко высказался по поводу такого абсурда.

- Что так задело лично меня в этой ситуации? Человек 30 лет жил и трудился на Кубани. Учился, создавал семью, родил троих детей. Налоги платил. А потом вдруг из-за какой-то ошибки стал изгоем - лицом без гражданства.

Депутат пообещал сопровождать Светлану в этом ее пути до конца, пока вопрос окончательно не решится. Более того, инициировал поправки к закону "О гражданстве" в Госдуме.

- Теперь люди, оказавшиеся в подобной ситуации, смогут, во-первых, получить гражданство РФ по упрощенной процедуре. Во-вторых, устанавливается 10-летний срок, по окончании которого нельзя будет принять решение о прекращении гражданства РФ в связи с нарушениями, допущенными в процессе первичного приема, - отметил Сергей Алтухов.

И на днях паспорт Светлана все-таки получила.

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