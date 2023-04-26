Николай Валуев встретился с юными спортсменами Темрюкского района

Знаменитый спортсмен поделился секретами профессионального мастерства Фото: пресс-служба компании «ОТЭКО»

В минувшую субботу, 22 апреля, в доме культуры станицы Вышестеблиевская прошла открытая встреча с легендарным российским боксёром Николаем Валуевым. Спортсмен и политик посетил Темрюкский район по приглашению компании «ОТЭКО» – оператора морских терминалов в порту Тамань.

На встречу пришли более 100 ребят всех возрастов, которые тренируются в спортивных клубах Темрюка, Тамани, Вышестеблиевской, Старотитаровской и других станиц района. В зале также собрались их тренеры и родители. Первый российский чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA, а ныне – первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры рассказал о своем жизненном пути и спортивной карьере.

Фото: пресс-служба компании «ОТЭКО»

Знаменитый спортсмен поделился секретами профессионального мастерства. По его словам, секрет успеха – трудолюбие и настойчивость в достижении цели. «Очень важно обозначить себе цель. Пусть даже небольшую, на ближайшее будущее. Представить её в своей голове конкретно и чётко, «заболеть» ею, разбить на маленькие кусочки, на этапы и выделять львиную долю времени, чтобы двигаться в выбранном направлении. Вы очень молодые ребята, я был гораздо старше вас, когда пришёл в бокс. Он появился в моей жизни, когда мне было уже 20 лет, до этого я занимался баскетболом и легкой атлетикой. У вас есть шанс гораздо быстрее добиться успехов», – рассказал Николай Валуев на встрече.

Завершилась встреча автограф-сессией: каждый юный спортсмен получил подпись на открытке с фотографией, некоторые принесли для памятного автографа свои боксерские перчатки.

Фото: пресс-служба компании «ОТЭКО»

Ранее в этот же день Николай Валуев стал специальным гостем Всероссийской экологической акции по уборке берегов «Вода России», прошедшей в посёлке Веселовка. В ходе этого экосубботника волонтёры очистили берега Солёного озера и Чёрного моря от штормового мусора. Партнером акции второй год выступает компания «ОТЭКО».