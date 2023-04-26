Андрей Коробка: продовольственная безопасность Кубани - под контролем

Андрей Коробка рассказал о том, как Кубань переходит на рельсы импортозамещения.

Участниками агрофорума «Умное земледелие: современные агротехнологии и достижения науки», который проходил в Краснодаре, стали представители власти, финансовые компании и ведущие сельхозпроизводители. Мероприятие проводит «Комсомольская правда» - Кубань» при поддержке министерства сельского хозяйства региона. В рамках Агрофорума-2023 заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка рассказал о том, как Кубань переходит на рельсы импортозамещения.

- Еще с начала всех ограничений, которые появились в 2014 году, мы приняли решение заниматься семеноводством, селекцией своих собственных сортов и гибридов во всем культурам. У нас практически проблем нет по семенам зерновых — это ячмень, пшеница, рис, - cказал KR.RU Андрей Коробка. - И больше, чем уверен, что сегодня достаточно гибридов кукурузы и подсолнечника. Да, они где-то немного уступают иностранным селекциям, которые были раньше. Но речь идет о 5-10% урожайности - это не так критично.

Как отметил Андрей Коробка, по этим культурам в крае соблюдена продовольственная безопасность.

- Что касается сахарной свеклы, то это проблема более широкого масштаба. Мы с 2000-х годов еще подсели на те иностранные гибриды, которые позволяли получать хороший результат и бросили свою селекцию. По поручению губернатора в прошлом году мы активно включились в работу, и ряд предприятий имеют хорошие всходы. Будущий посевной материал мы планируем получить уже в текущем году на 50% площади, - добавил вице-губернатор.

Если говорить об удобрениях, то по многим культурам, особенно в садоводстве, виноградорстве, использовались в большинстве импортные, но за последний год ситуация кардинально поменялась.

- И сегодня система защиты растений более 80% - это отечественные и био-препараты и химпрепараты, которые позволяют, не снижая производство, получать качественные результаты, - добавил Андрей Коробка.