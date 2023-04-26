Стало известно, сколько Сергей Галицкий зарабатывает на продаже собственного вина

Фото пресс-службы ФК Краснодар

Пять лет назад Сергей Галицкий ушел из «Магнита». За 138 млрд рублей он продал 29,1% компании банку ВТБ. Но из бизнеса не ушел. У него осталось несколько предприятий. А двумя годами ранее предприниматель создал винодельню – ООО «Русский Террауар» (бренд «Галицкий&Галицкий»). По слухам, название было неслучайным. Бизнесмен учредил фирму с полным тезкой – братом жены, тоже Сергеем Галицким.

По данным портала СПАРК, Сергею Галицкому-старшему принадлежит 51% акция, Галицкому-младшему – 49%. За последний год выручка компании составила 86,26 млню рублей. Это в 3,2 раза больше, чем в 2021-м.

Также отметим, что этот показатель стал лучшим в истории винодельни. Согласно данным СПАРК, выручка компании растет каждый год с момента основания.

Еще в 2022-м существенно сократился убыток винодельни. Он составил всего 9,88 млн рублей. Это в 4,3 раза меньше, чем годом ранее. Отмечается, что эта цифра связана с объективными причинами, как инвестиции в сложное производство. Указано, что срок окупаемости составляет не менее пяти лет.

Также неизвестно объемы выпуска продукции. Они держатся в секрете с момента основания винодельни.

Ожидается, что в 2023 году компания откроет собственный склад. Его строительство начало в конце 2021 – начале 2022 годов в Крымском районе.

Добавим, что Сергей Галицкий заложил виноградники в станице Гостагаевской в 2010 году. Их площадь превысила 68 гектаров.

Прямо сейчас компания Сергея Галицкого владеет товарными знаками Galitskiy&Galitskiy, "Галицкий и Галицкий", Cosaque, Ballet Blanc, "Неандерталец", Grand Jete.