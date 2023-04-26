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26 апреля 2023 14:02

«А меня просили молчать!» Пациент краснодарских хирургов, которому собрали новое лицо, доказал свою правду

Эксперты подтвердили получение производственной травмы пациентом краснодарских хирургов, которому собрали новое лицо
Евгения ОСТРАЯ
Евгения ОСТРАЯ
Так Сергей выглядел до трагедии

Так Сергей выглядел до трагедии

Сергей Цесарский пережил уже несколько сложнейших операций. 22 марта он фактически лишился лица, упав с высоты. Официально версия звучала так: он помогал другу перекрывать крышу дома: когда укладывал шифер, сорвался вниз. Но на тот момент истекающему кровью, убитому своей новой внешностью, а вернее, тем, что от нее осталось, Сергею было не до признаний.

Доказать то, что виноват в его страшных травмах не случай, а работодатель, он решил уже гораздо позже.

- Я упал ночью, около 22:40 из-за недостаточной видимости на Аксайском автомобильном мосту, трудясь на вахте элекртогазосварщиком. А не у друга на крыше, как утверждали в организации. Упал внутрь балки моста лицом на двутавровое усиление с высоты 3 метра. Чудом успел выставить руки при падении, сломав при этом два пальца на правой руке , средний и безымянный, очень сильно потянув запястье левой руки и подломав первый позвонок справа, не считая того, что вы уже видели. Желание жить заставило меня с такими руками вылезти из балки проползти на коленях по краю балки более 50 метров, спуститься по ребрам балки вниз, перейти на опору и спустится по лестнице с защитой на землю, после чего сделав шаг, истекая кровью, меня начало ужасно кидать. Кое-как я дошел до вагончика для обогрева, открыл двери и сказал, вызывайте скорую. Меня коллеги быстро уложили и сообщили прорабу, истекая кровью, не знаю, сколько я там пролежал, затем меня перевезли на квартиру, которую снимала в станице Ольгинской организация. И попросили озвучить версию, которая потом была признана официальной, - рассказывал "КП"-Кубань" Сергей.

Руководство компании пообещало выплачивать Сергею все, что потребуется для лечения. Но свое обещание не сдержала. Более того, уволило, когда он не справился даже с "легким" трудом.

Тогда-то к расследованию причин травм подключилась и прокуратура. А потом передала материалы в Трудовую инспекцию.

Таким Сергей поступил в БСМП. Фото предоставлено пресс-службой больницы.

Таким Сергей поступил в БСМП. Фото предоставлено пресс-службой больницы.

- Мне сделали уже несколько операций, почти все в Краснодаре. И сейчас обидно, что так со мной поступили, - говорит Сергей.

К слову, врачи в соседнем регионе не взялись восстанавливать его лицо, наспех зашив открытые раны, но за дальнейшим лечением рекомендовали обращаться в Москву.

- Когда все швы зажили, я стал похож на Квазимодо, - рассказывает "КП"-Кубань" Сергей.

У молодого мужчины нет пока семьи и любимой девушки. А глянув на себя в зеркало после того, как смог встать с больничной койки, он и вовсе потерял надежду ее найти.

Надежду на счастливое будущее ему подарили врачи в Краснодаре. В апреле он приехал на консультацию в краснодарскую больницу скорой медицинской помощи.

– Сергею был поставлен диагноз: многооскольчатый вдавленный перелом с повреждением наружной и внутренней стенок фронтальной пазухи и внутренней стенки. Два огромных осколка были развернуты и вдавлены внутрь черепа, внешне это выглядело так, как будто глаза пациента смотрят в разные стороны, – рассказывал в апреле заведующий челюстно-лицевым отделением краевой БСМП Сергей Варанян, отмечающий сегодня 55-летие. – Если бы он обратился к нам хотя бы неделей позже, произошло бы заживление и прооперировать его безопасно было бы на порядок сложнее, если вообще возможно.

Сергею повезло дважды: вместе с бригадой врачей БСМП за восстановление внешности мужчины взялся пластический хирург, микрохирург Алексей Дикарев.

Через несколько дней после операции: хирурги заново собрали лицо Сергея. Фото предоставленопресс-службой больницы.

Через несколько дней после операции: хирурги заново собрали лицо Сергея. Фото предоставленопресс-службой больницы.

Недавно оттуда Сергею наконец пришел ответ.

- Работодатель отправил работника на опасный объект без соответствующего инструктажа, без документального подтверждения задания в ночь, вообще без всего, - говорится в итоговом документе, присланном Сергею. Производственная травма доказана.

- Теперь я пойду с иском в суд, - говорит мужчина, оставшийся инвалидом.

Более того, материалы проверки Трудовой инспекции будут переданы в правоохранительные органы.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Пациент, которому по лоскуткам собрали новое лицо в Краснодаре, сделал шокирующее признание (подробнее)

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