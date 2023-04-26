На Кубани проведут благотворительный марафон в поддержку бойцов СВО

Казаки отвозят гуманитарку два раза в месяц Фото: telegram-канал kazak_temryuk

Под народные песни и удалые пляски в Темрюкском районе пройдет благотворительный марафон в поддержку бойцов СВО. Он стартует в субботу, 29 апреля, и завершиться праздничным концертом 9 мая. Помочь мобилизованным и добровольцам-землякам могут все жители муниципалитета. Для этого нужно прийти на мероприятие и купить билет. Его стоимость 300 рублей.

- Все средства потратим на покупку квадрокоптеров, прицелов, тепловизоров и вещей, которые требуются для службы наших бойцов. Мы постоянно держим с ними связь и знаем о их потребностях на передовой, - рассказал «КП»-Кубань» заместитель главы Темрюкского района, атаман Темрюкского казачьего общества Виталий Хандошка.

Благотворительные концерты состоятся в Домах культуры. В хуторе Белом зрителей приглашают 29 апреля в 18 часов, в станице Курчанской - 6 мая в 15 часов, в станице Вышестеблиевской - 8 мая в 18 часов, в Темрюке - 9 мая в 13 часов. При входе волонтеры раздадут ленточки с триколором.

КАК ПОМОЧЬ

Кроме того, в Темрюкском районе открыт счет для пожертвований. Перевести любую сумму можно по реквизитам:

№ 40703810100620000021 в коммерческом банке «Кубань Кредит»

корсчет 30101810200000000722

БИК 040349722

ИНН 2352021662

КПП 235201001

ОГРН 1022304743416

ОКПО 43623800

Назначение платежа: благотворительный марафон «Все для Победы».