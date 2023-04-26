«На голову летят булыжники и деревья». На Кубани оползень второй месяц рушит жилые дома

Оползень поглощает жилые дома

Оползень, сошедший 20 февраля в Туапсинском районе у поселка Дедеркой, обвалил часть трассы А-147. Дорога вместе с асфальтом провалилась вниз, оставив на месте зияющую дыру. Дорожники вышли на объект сразу же после сообщения о происшествии. Для укрепления полотна были забурены и забетонированы трубы-сваи.

- Реверсивное движение на участке будет сохраняться вплоть до завершения комплекса капитальных работ, проект по продолжению работ на данном участке утверждается, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ФКУ «Черноморье».

В ту февральскую ночь Нателла Георгиевна проснулась от громкого треска. Лишь под утро она и ее соседи поняли, что гигантский оползень едва не разбил их дома. Камни, земляная жижа и вековые деревья оказались на их участках.

- Теперь мы два месяца живем в аду. Трассу стали спасать, а о нас как-то забыли. Все, что сверху обрушилось, пришло к нам. У меня теперь нет двора, нет забора, нет сада – жизни нет! Одна грязь непролазная кругом. В дом просочилась вода, фундамент два месяца в воде. От постоянной уборки руки стерты до костей, - признается Нателла Полстяная.

Двухэтажный дом женщины попал в эпицентр оползня. Но земляные атаки на ее жилье не прекращаются и по сей день.

- Начали бурить трассу, укреплять ее. И все валится каждый день. Ночью лежу и думаю – засыплет нас или пронесет. Мы живем, думая, как жить дальше. Мало того, что мы понесли колоссальные убытки, так сверху летят булыжники и деревья, - признается жительница поселка.

В администрации поселения говорят – делаем все, что можем. Пострадавшим жителям выплатили компенсацию, сейчас залитые оползневой жижей участки расчищает трактор.

- Начали работу по расчистке придомовых территорий. Сколько будет вывезено грунта, пока трудно сказать. Также готовится обращение к собственнику дороги с просьбой установить опорные стены, чтобы таких чрезвычайных ситуаций не повторялось, - прокомментировал «КП»-Кубань» глава Шепсинского сельского поселения Виктор Вареник.

Только местные считают, что это временное решение проблемы. По их мнению, нужно делать хороший водоотвод при ремонте трассы. Тогда влага с гор не будет стекать ручьями на жилые дома.