Два выигрыша за один день и череда побед: истории лотерейных миллионеров Краснодарского края

Сергей Мазур впервые принял участие в распределительном тираже государственной лотереи «Спортлото «4 из 20»

Краснодарский край славится не только отдыхом у морского побережья, плодородной землей, теплым климатом и Олимпийскими объектами, но и везучими жителями. Регион ежегодно занимает верхние строчки рейтинга «Столото» по количеству выигрышей участников государственных лотерей. Жители этого южного региона с завидной регулярностью становятся миллионерами, выбрав счастливый лотерейный билет или удачную числовую комбинацию. За 2022 год в регионе появились 48 лотерейных миллионеров, а совокупная сумма выигрышей составила 2 457 043 223 рубля.

Кого же удача любит больше и какова вероятность крупного выигрыша — рассмотрим на примере трех лотерейных миллионеров с Кубани.

Кубанец выиграл в «Спортлото» по 2 миллиона рублей дважды за один день

Купив два билета на 5560-й тираж, житель станицы Краснодарского края выиграл 2 026 781 рубль и 2 038 976 рублей. В итоге совокупная сумма выигрыша мужчины в одном тираже составила 4 065 757 рублей.

Сергей Николаевич знал, что распределительный тираж — это специальный розыгрыш, в котором суперприз или его часть делится между всеми победителями, и есть шанс выиграть сумму крупнее, чем в стандартном розыгрыше, но только в том случае, если никто не выиграл сам суперприз. Поэтому Сергей Николаевич ответственно подошел к выбору чисел в билетах: проанализировал архивы тиражей и составил несколько числовых комбинаций, которые по его логике должны были в этом розыгрыше обязательно привести к победе. Также мужчина отметил дополнительные числа в игровых полях. И стратегия кубанца сработала. Выигрыш мужчина потратит на покупку собственной квартиры.

У многих участников есть свои счастливые числа. Это могут быть памятные даты или просто цифры, которые визуально нравятся больше остальных. Конечно, удача и вера в победу играют не последнюю роль. При этом важно знать, что лотереи устроены таким образом, что у каждого билета равная вероятность выиграть, вне зависимости от того, отметили вы свои любимые числа или произвольную комбинацию.

Согласно статистике «Столото», в лотереях выигрывает каждый четвертый билет. По большей части речь идет о небольших денежных призах. А крупная победа — это, конечно же, большая удача. Но главное, что шанс на большую удачу есть у любого. Ведь в стране появилось уже более 7700 участников, выигравших в лотереи от «Столото» миллион и более рублей. Два участника стали лотерейными миллиардерами, еще семь выиграли от 500 миллионов рублей.

Сергей Николаевич более 20 лет проработал на железной дороге – на сортировочной станции. С выходом на пенсию у мужчины появилось больше времени для своего давнего увлечения — игры в шахматы. Победитель не только для себя увлекается этой логической игрой, но и участвует в спартакиадах и турнирах региона.

Под бой курантов Нафис Нугуманов поставил себе цель: хорошо поработать и закрыть все кредиты до конца 2023 года

«Поставил цель: закрыть кредиты в 2023 году!»

Но мужчина не предполагал, что он так быстро достигнет желаемого. На 532-й тираж государственной лотереи «Большое Спортлото» мужчина купил два билета в мобильном приложении «Столото» и с помощью функции автоматического выбора чисел проставил, как впоследствии оказалось, выигрышную комбинацию в одном из них. По итогам розыгрыша 3 января житель Сочи выиграл 3 миллиона рублей.

Благодаря лотереям «Столото», в среднем еженедельно в стране появляется 20 миллионеров. Среди их числа лидируют участники разновидностей «Спортлото». Например, в «Большом Спортлото» разыгрывают денежные призы от 50 рублей до сотен миллионов. Минимальный гарантированный суперприз — 300 000 000 рублей. Чтобы его выиграть, нужно угадать 5 чисел в первом поле билета и 2— во втором. От главного приза тиража Нафиса отделяло всего одно неугаданное число во втором поле билета.

Победитель рассказал, что немногие из его окружения раньше участвовали в государственных лотереях от «Столото». А теперь, после его победы, знакомые стали гораздо активнее покупать билеты.

Такие примеры наглядно показывают, что выиграть, как небольшой, так и крупный приз есть у любого участника. А проведение каждого тиража и выплата выигрышей строго контролируется государством.

Нафис поделился с нами своими планами относительно выигрыша:

— Успокоившись и приняв новость о выигрыше, я начал считать на какую сумму у меня кредиты. И понял, что выиграл больше требуемого. Поэтому треть денег уйдет на погашение моих долгов, также помогу брату закрыть кредит. Теперь без задолженностей мы сможем завершить строительство дома. На оставшиеся средства сделаю всей семье подарки.

В государственных лотереях, участвует вся семья Михаила Щедрина, а главной их поклонницей является его мама

Миллион рублей в моментальной лотерее: история победительницы глазами сына

В апреле этого года женщина впервые поучаствовала в моментальной лотерее и почти сразу выиграла 40 000 рублей. А позже благодаря билету с дизайном «Русское лото» жительница Краснодара выиграла еще и 1 миллион рублей. Кстати, в Краснодаре уже был один из крупнейших выигрышей в «Русском лото». Он случился в 2022 году и составил 500 млн рублей.

Крупные выигрыши случаются и в тиражных, и в моментальных лотереях. И победа мамы Михаила Щедрина – яркий тому пример. Моментальные лотереи — это мгновенный результат, простые правила и шанс стать миллионером за несколько секунд. Для этого нужно просто стереть защитный слой на выбранном билете. Цена билета начинается от 20 рублей. Именно эти преимущества и привлекли маму Михаила.

— Она обычно стирает защитный слой сама, но потом подходит ко мне, чтобы я перепроверил ее. Счастливый билет она принесла с радостной улыбкой на лице, — рассказывает мужчина. — Когда я собирался на оформление выигрыша в Москву, мама снова выиграла 10 тысяч рублей! Она пытается найти какой-то секрет удачи, но выигрывает всегда случайным образом. Мама у нас — везучая, поэтому покупать билеты мы доверяем только ей.

В советские годы победительница попросила супруга купить лотерейный билет с датами дней рождения семьи, но мужчина отметил числа наугад. После розыгрыша оказалось, что выпали номера, о которых говорила мама Михаила.

— Она до сих пор припоминает этот случай папе, а мы смеемся, — с улыбкой говорит мужчина. — Мама считает этот выигрыш подарком им на золотую годовщину свадьбы. Счастливый билет она купила за несколько дней до памятной даты. В августе родители отметили 50 лет совместной жизни!

Женщина много времени проводит с близкими, у нее с мужем большая и дружная семья: четверо детей, шесть внуков и двое правнуков. Призовые средства женщина разделит между домочадцами.

До пенсии победительница работала поваром. Одно из её любимых хобби — участие в государственных лотереях. Ведь, прежде всего, это шанс прожить яркие эмоции. А если удача вам улыбнется — еще и возможность выиграть по-крупному.

Отметим, что с 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва — таким образом внося существенный вклад в улучшение качества жизни россиян.

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