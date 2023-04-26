В Краснодаре будут судить полицейских, семь лет назад подаривших коллеге чужое ружье

Женщина получила ружье в наследство после смерти супруга-охотника. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Краснодаре в суд направлено уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которых подозревают в излишней щедрости. Весной 2016 года в отделение полиции на хранение поступило оружие. Охотничье ружье было временно изъято у пожилой женщины, которая унаследовала его после смерти супруга. По закону, наследница должна была оформить лицензию, а затем — разрешение на хранение и ношение этого оружия. Только после этого краснодарке бы вернули имущество.

- В ходе следствия установлено, что в период с 1 марта по 21 апреля 2016 года два сотрудника полиции решили сбыть находящееся на хранении в отделе полиции охотничье ружье, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Рассчитывая, что пожилая женщина не обратится за изъятым у нее оружием, полицейские сделали щедрый подарок своему коллеге. Однако, расчет оказался неверен. Наследница оформила все необходимые документы и вернулась за винтовкой.

- Когда факты исчезновения оружия стали известны, в отношении полицейских возбудили уголовное дело. Их обвиняют в хищение, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, - дополнили в прокуратуре.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих сотрудников полиции подписано и направлено в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчины могут провести за решеткой до 12 лет.