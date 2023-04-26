В Сочи спасатели на вертолете эвакуировали с горы травмированных мать и сына-подростка

В Сочи спасатели эвакуировали на вертолете женщину и ее 16-летнего сына, упавших со скалы в горах. Фото: скриншот видео

В Сочи потребовалась помощь спасателей семье туристов. Женщина и 16-летний подросток прилетели на курорт из Екатеринбурга. Увлекающиеся горными походами мать с сыном решили испытать силы на маршрутах краснополянских гор. Туристы пренебрегли правилами безопасности, не стали регистрироваться у спасателей и отправились по закрытому на настоящий момент 13 маршруту, ведущему к Ачипсинским водопадам.

- Матери с сыном удалось подняться на склон хребта Ачишхо. Однако, там 16-летний парень и его мама упали со скального участка и получили травмы, - рассказали в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Туристы едва смогли объяснить спасателям, где они находятся. Фото: скриншот видео.

Мальчик смог дозвониться в службу спасения и сообщить, что он травмировал ногу, а его мама сильно ударилась головой и находится в бессознательном состоянии. На помощь туристам срочно отправили вертолет со спасателями и всем необходимым снаряжением.

Женщине поставили капельницу, чтобы стабилизировать состояние. Фото: ЮРПСО МЧС России

- Спасатели запросили у пострадавших данные геолокации и бортом вертолета Ка-32 МЧС России вылетели к их предполагаемому месту нахождения. Обнаружив маму с подростком на заснеженном склоне горы Ачишхо на высоте 1850 метров над у.м., сотрудники ЮРПСО МЧС России с применением бортовой лебедки спустились к туристам, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Молодому человеку наложили на поврежденный голеностоп вакуумную шину. Находящейся без сознания 48-летней женщине зафиксировали шейный отдел позвоночника воротником Шанца и установили капельницу. На борт вертолета туристов поднимали с помощью спасательной косынки и носилок. В Сочи пострадавших уже ждали врачи скорой помои, которые доставили их в больницу.