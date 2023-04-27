Рептилии, потомки динозавров и джазовый концерт. Что можно посмотреть в Краснодаре в последние выходные апреля

В Краснодаре в выходные можно посмотреть фильм «Вызов». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Василиса Премудрая и Морской царь

Развлечь детей в выходные дни можно в Краснодарской филармонии имени Пономаренко. Здесь для маленьких зрителей и их родителей показывают удивительный спектакль, который рассказывает о противостоянии двух миров.

- Иван-царевич, из мира людей, и дочь Морского царя Василиса Премудрая влюбились друг в друга. Зрители узнают, как на пути к счастью им приходится преодолевать множество препятствий и хитросплетений, - рассказали создатели спектакля.

Многие зрители, которые уже сходили на постановку, отметили профессионализм молодых актеров и невероятно интересный сюжет. Также люди восхитились красочными декорациями, авторскими костюмами, танцами и песнями.

Выставка редких насекомых

В Музее-заповеднике имени Фелицына пройдет выставка «Богомолы — насекомые с другой планеты». Это уникальная коллекция, которая собрала около 50 экземпляров редких насекомых, обитающих преимущественно на территории Африки, Южной Европы, Индии, Вьетнама, Мадагаскара.

- Большую часть выставки составят мистические богомолы: редкие виды палочников, индийские богомолы, богомолы-призраки и другие. Также на выставке будут представлены и пауки-птицееды с огромным размахом лап и удивительной продолжительностью жизни. Коллекция включает в себя и всем известных скорпионов, которым еще в Древнем Египте поклонялись, как божествам, - поделились в музее.

Изюминкой выставки станут рептилии — гекконы. Они интересны тем, что умеют менять окрас в зависимости от обстановки. Считается, что гекконы являются потомками динозавров и одними из самых древних обитателей планеты. Кроме того, посетители смогут посмотреть коллекцию отпечатков на горных породах древних организмов.

Выставка «Богомолы — насекомые с другой планеты» соединяет общеобразовательные и развлекательные цели. Уникальная экспозиция создана таким образом, что заинтересует посетителей самых разных возрастных категорий.

Настроение — Jazz

В Филармонии имени Пономаренко пройдет концерт к Международному дню джаза. В нем выступят артисты Государственного эстрадно-симфонического оркестра. Солировать в концерте будет лауреат международных конкурсов Ирина Бабичева.

- Ирина – джазовая певица и одна из самых любимых и востребованных артисток Юга России. Она более 20 лет работала солисткой Краснодарского Биг-бэнда Георгия Гараняна. В репертуаре Ирины более 200 произведений разных жанров. В основном она исполняет песни преимущественно на английском языке таких исполнителей, как Queen, Sting, Stevie Wonder, Elton John, Tina Turner, Barbra Streisand, Whitney Houston, Richard Marx, Beatles, Shirley Bassey, Ella Fitzgerald, Chaka Khan, Sara Vaughan, Diane Schuur. Также на русском языке - хиты раннего творчества Аллы Пугачевой, «Песняров», - рассказали в филармонии.

Ирина Бабичева – обладательница уникального, красивого и сильного голоса, который в сопровождении артистов Государственного эстрадно-симфонического оркестра зазвучит по-особенному ярко.

«Вызов» в Краснодаре

В Краснодаре посмотреть нашумевший «Вызов» можно сразу в шести кинотеатрах города. Особенность картины заключается в том, что это первый фильм, который сняли в открытом космосе.

В основе сюжета – профессиональное испытание торакального хирурга Жени. Она должна за месяц подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта.