Стало известно, куда уйдет вице-губернатор Краснодарского края Игорь Чагаев

Игорь Чагаев (слева), Александр Топалов (справа)

27 апреля стало известно о кадровых перестановках в администрации Краснодарского края. Свой пост покинул вице-губернатор Игорь Чагаев. Он освободил кресло заместителя главы в связи с переходом на другую работу.

- Вениамин Кондратьев принял его отставку. Глава региона подписал соответствующее распоряжение, - сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

С 2020 года Игорь Чагаев занимал пост вице-губернатора региона, курировал вопросы внутренней политики региона. До этого времени в течение 5 лет занимал должность замглавы Лабинского района, занимался вопросами организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления. В 2018 году стал главой Лабинского района. В 2019 году был назначен директором департамента внутренней политики края. Чагаев многодетный отец, он женат и воспитывает четверых детей.

По некоторым данным, Игорь Чагаев отправится работать на новые территории России. Точное его местоположение будет известно в ближайшее время.

Стоит отметить, что Игоря Чагаева на должности вице-губернатора Кубани сменил 32-летний Александр Топалов. Он также будет курировать вопросы внутренней политики региона.

Александр Топалов родился в 1990 году в Новороссийске, в 2007 году переехал в Краснодар. С 2020 года Топалов работал директором департамента внутренней политики. В течение 15 лет принимал участие в политических кампаниях в качестве политтехнолога, аналитика и специалиста по интернет-коммуникациям.