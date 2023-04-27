Штормовое предупреждение из-за ливней объявили на Кубани

Погода в Краснодарском крае резко изменится к вечеру

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. С вечера 27 апреля в регионе начнутся ливни. Непогода будет бушевать на Кубани три дня.

- Вечером 27 апреля, а также 28 и 29 апреля в крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с, - сообщил в краевом гидрометцентре.

На реках в Крымском, Абинском, Северском районах, Горячем Ключе, а также в Отрадненском, Мостовском, Лабинском, Белореченском, Курганинском, Успенском, Новокубанском, Апшеронском районах, Геленджике и Туапсинском районе ожидаются подъемы уровня воды с превышением неблагоприятных отметок.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 27 апреля будет самый теплый день на неделе, столбики на термометрах в регионе поднимутся до 28 градусов. Из-за дождей температура рухнет, 28 апреля воздух прогреется всего до 18 тепла, а 29-30 апреля на улице днем будет 16-17 градусов.