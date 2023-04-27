В Сочи впервые проходит международный фестиваль «Сочинская весна»

Руководитель проекта "Крепкая семья" Ольга Лиодт показывает, какие замечательные игрушки делают женщины

Некрасовские женщины, которые и коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут, есть не только в русских селениях. По всей стране сотни тысяч неравнодушных представительниц прекрасного пола работают наравне с мужчинами, занимаются своим делом. А еще успевают поддерживать домашний очаг и воспитывать детей. Но многим все же не хватает поддержки, веры в свои силы. И чтобы направить на верный путь, помочь открыть бизнес и работать на благо процветания родной страны, в России создан «Союз женщин». Он объединил неравнодушных дам, которые как раз и помогают сделать мир чуточку ярче.

А чтобы представительницы прекрасного пола еще могли и поделиться своим опытом, в курортной столице страны впервые прошел межрегиональный фестиваль «Сочинская весна». Он собрал свыше 200 женщин разных возрастов из 32 регионов страны.

И о своей работе, и о том, что необходимо еще сделать в стране, они поговорили в рамках фестиваля в Сочи.

- Впервые в Сочи мы проводим совместно с советом женщин города такой фестиваль социального творчества и креативных индустрий. Мы назвали его «Сочинская весна» неслучайно. Именно в это время года оживает жизнь, пробуждается природа. И мы рассчитываем, что наш фестиваль вдохновит тех, кто только делает первые шаги в проектировании социальных инициатив, - рассказала Надежда Аленина, советник председателя общероссийской общественной организации «Союз женщин России».

Кстати, сама организация «Союз женщин России» существует в нашей стране уже больше 80 лет. Она была создана в сентябре 1941 года летчицей, героем Советского Союза Валентиной Гризодубовой. Сейчас союз объединяет женщин разных профессий и возрастов, которые стремятся к улучшению качества жизни в своих регионах. В 2020 году Союзу женщин России присвоен новый статус - общественно-государственной организации.

ПОДДЕРЖКА ЛЮДЕЙ СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА

- В городском собрании Сочи одно из главных направлений работы - социальное. Сегодня мы работаем для своих жителей, для избирателей, для гостей курорта. И у нас активно налажена работа «Народного университета». Эта автономная некоммерческая общественная организация объединяет в своем составе людей серебряного возраста. Тех, кто столкнулся с проблемами после выхода на пенсию. Вопросов у таких людей много - как прожить на небольшую сумму, как решить коммунальные вопросы, как развиваться. И под эгидой этого университета, который возглавляет Анастасия Казбанова, нашли себя сотни женщин Сочи. Наши дамы поют, вяжут, рисуют. Кстати, некоторые из них впервые взяли кисть только в 70 лет. И эта организация помогает зрелому человеку найти свое место, - отметила заместитель председателя Городского собрания Сочи, руководитель проекта «Крепкая семья» Ольга Лиодт.

Под эгидой «Крепкой семьи» проводится и конкурс по изготовлению новогодних игрушек.

- К нашей акции уже подключились и женщины из других стран. Мастерицы из Северной Кореи, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии делают игрушки своими руками, - пояснила Ольга Лиодт. - Это совершенно потрясающие работы. Причем они не только делают игрушки, но и учат этому других, проводят мастер-классы.

Кроме того, при горсобрании Сочи создан городской клуб экскурсоводов «Эрудит». Здесь можно не только получить полезные знания, но и обзавестись новой профессией.

- Целью данного направления является проведение бесплатных экскурсий для школьников, для социально необеспеченных людей и для жителей, которым просто хочется больше знать о своем городе, - пояснила Ольга Лиодт.

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ МОБИЛИЗОВАННЫХ

На фестивале «Сочинская весна» женщины подняли одну из тревожных тем - разводы. Дело в том, что Кубань лидирует по количеству разводов в стране. И чтобы снизить их количество, женщины решили, что необходимо возвращать в школы страны такой предмет, как этика и психология семейной жизни.

Также участницы фестиваля обсудили программы помощи участникам СВО и их семьям. В этом направлении Сочи - один из лидеров в Краснодарском крае. В городе в рамках помощи семьям мобилизованных объединились предприниматели и просто неравнодушные жители курорта. Они оказывают семьям участников СВО помощь, поддерживают женщин, чьи мужья ушли на спецоперацию. А еще в городе работают программы, по которым жены участников СВО могут пройти курс реабилитации - отдохнуть, набраться сил и пройти занятия с психологом.

- К нам приезжают на реабилитацию и женщины из ЛНР и ДНР. Вместе с детьми они совершают экскурсионные поездки, занимаются с психологами, ведь многим нужна помощь в восстановлении душевного спокойствия, - говорит председатель общественного совета Сочи Маргарита Волянская. - Многим женщинам необходим и курс лечения.

То есть вот так представительницы прекрасного пола объединились, чтобы помогать ближним и развивать родную страну.