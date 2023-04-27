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Общество27 апреля 2023 7:29

В Сочи впервые проходит международный фестиваль «Сочинская весна»

Он объединил свыше 200 представительниц прекрасного пола
Олег УМАРОВ
Руководитель проекта "Крепкая семья" Ольга Лиодт показывает, какие замечательные игрушки делают женщины

Руководитель проекта "Крепкая семья" Ольга Лиодт показывает, какие замечательные игрушки делают женщины

Некрасовские женщины, которые и коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут, есть не только в русских селениях. По всей стране сотни тысяч неравнодушных представительниц прекрасного пола работают наравне с мужчинами, занимаются своим делом. А еще успевают поддерживать домашний очаг и воспитывать детей. Но многим все же не хватает поддержки, веры в свои силы. И чтобы направить на верный путь, помочь открыть бизнес и работать на благо процветания родной страны, в России создан «Союз женщин». Он объединил неравнодушных дам, которые как раз и помогают сделать мир чуточку ярче.

А чтобы представительницы прекрасного пола еще могли и поделиться своим опытом, в курортной столице страны впервые прошел межрегиональный фестиваль «Сочинская весна». Он собрал свыше 200 женщин разных возрастов из 32 регионов страны.

И о своей работе, и о том, что необходимо еще сделать в стране, они поговорили в рамках фестиваля в Сочи.

- Впервые в Сочи мы проводим совместно с советом женщин города такой фестиваль социального творчества и креативных индустрий. Мы назвали его «Сочинская весна» неслучайно. Именно в это время года оживает жизнь, пробуждается природа. И мы рассчитываем, что наш фестиваль вдохновит тех, кто только делает первые шаги в проектировании социальных инициатив, - рассказала Надежда Аленина, советник председателя общероссийской общественной организации «Союз женщин России».

Кстати, сама организация «Союз женщин России» существует в нашей стране уже больше 80 лет. Она была создана в сентябре 1941 года летчицей, героем Советского Союза Валентиной Гризодубовой. Сейчас союз объединяет женщин разных профессий и возрастов, которые стремятся к улучшению качества жизни в своих регионах. В 2020 году Союзу женщин России присвоен новый статус - общественно-государственной организации.

ПОДДЕРЖКА ЛЮДЕЙ СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА

- В городском собрании Сочи одно из главных направлений работы - социальное. Сегодня мы работаем для своих жителей, для избирателей, для гостей курорта. И у нас активно налажена работа «Народного университета». Эта автономная некоммерческая общественная организация объединяет в своем составе людей серебряного возраста. Тех, кто столкнулся с проблемами после выхода на пенсию. Вопросов у таких людей много - как прожить на небольшую сумму, как решить коммунальные вопросы, как развиваться. И под эгидой этого университета, который возглавляет Анастасия Казбанова, нашли себя сотни женщин Сочи. Наши дамы поют, вяжут, рисуют. Кстати, некоторые из них впервые взяли кисть только в 70 лет. И эта организация помогает зрелому человеку найти свое место, - отметила заместитель председателя Городского собрания Сочи, руководитель проекта «Крепкая семья» Ольга Лиодт.

Под эгидой «Крепкой семьи» проводится и конкурс по изготовлению новогодних игрушек.

- К нашей акции уже подключились и женщины из других стран. Мастерицы из Северной Кореи, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии делают игрушки своими руками, - пояснила Ольга Лиодт. - Это совершенно потрясающие работы. Причем они не только делают игрушки, но и учат этому других, проводят мастер-классы.

Кроме того, при горсобрании Сочи создан городской клуб экскурсоводов «Эрудит». Здесь можно не только получить полезные знания, но и обзавестись новой профессией.

- Целью данного направления является проведение бесплатных экскурсий для школьников, для социально необеспеченных людей и для жителей, которым просто хочется больше знать о своем городе, - пояснила Ольга Лиодт.

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ МОБИЛИЗОВАННЫХ

На фестивале «Сочинская весна» женщины подняли одну из тревожных тем - разводы. Дело в том, что Кубань лидирует по количеству разводов в стране. И чтобы снизить их количество, женщины решили, что необходимо возвращать в школы страны такой предмет, как этика и психология семейной жизни.

Также участницы фестиваля обсудили программы помощи участникам СВО и их семьям. В этом направлении Сочи - один из лидеров в Краснодарском крае. В городе в рамках помощи семьям мобилизованных объединились предприниматели и просто неравнодушные жители курорта. Они оказывают семьям участников СВО помощь, поддерживают женщин, чьи мужья ушли на спецоперацию. А еще в городе работают программы, по которым жены участников СВО могут пройти курс реабилитации - отдохнуть, набраться сил и пройти занятия с психологом.

- К нам приезжают на реабилитацию и женщины из ЛНР и ДНР. Вместе с детьми они совершают экскурсионные поездки, занимаются с психологами, ведь многим нужна помощь в восстановлении душевного спокойствия, - говорит председатель общественного совета Сочи Маргарита Волянская. - Многим женщинам необходим и курс лечения.

То есть вот так представительницы прекрасного пола объединились, чтобы помогать ближним и развивать родную страну.

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