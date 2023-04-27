Опубликован график выдачи пенсии в Краснодарском крае за май 2023

Измененный график получения пенсий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Майские праздники не за горами, а, соответственно, и очередные выходные. В связи с этими событиями меняется график работы отделений почты и выплат пенсий. Но в ПФР успокаивают – без денег никто не останется, даже наоборот, выплаты придут раньше.

- Изменения графика доставки пенсий и других социальных выплат через отделения почтовой связи Краснодарского края и городские отделения почтовой связи Краснодара связаны с предстоящими праздничными и выходными днями в мае, - отметили в региональном ПФР.

График сдвинется на один-два дня раньше положенного срока. То есть, 3 мая почтальоны принесут пенсию и соцвыплаты за 3 и 4 мая. 4 мая выплаты будут доставлены за 5 и 6 мая. 5 мая получат те, кому обычно выдают 7 и 8 мая, 6 мая выдадут деньги за 9 мая.

А вот 7 и 8 мая пенсии и выплаты можно получить только в кассах работающих отделений почтовой связи. С 10 мая доставка будет осуществляться по обычному графику.

КСТАТИ

В настоящее время в Краснодарском крае проживает свыше 1,6 млн получателей пенсий, из них 35% получают пенсию в отделениях почтовой связи.