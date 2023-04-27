Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 апреля 2023 10:20

Обеденные наборы для бойцов и аптечки: как военным СВО помогают православные волонтеры Кубани

Православные волонтеры Кубани изготовят 1000 комплектов сухого душа для бойцов
Евгения СОРОКА
Из Краснодарского края отправили уже несколько гуманитарных грузов.

Из Краснодарского края отправили уже несколько гуманитарных грузов.

Кубань активно помогает бойцам на передовой. Из разных уголков края отправляются ценные посылки - коробки с необходимыми вещами и снаряжением для военных. Свою лепту в большое дело внесли и православные следопыты. Они собирают гуманитарную помощь, состоящую из медикаментов, обеденных и чайных наборов, теплых вещей, которую затем отправляют в центральный пункт Кореновска. Отсюда посылки едут на линию соприкосновения.

- Братство православных следопытов - это подростково-молодежная организация Русской православной церкви. Зимой этого года по всей России была запущена акция «Братские сердца». И наша региональная организация не осталась в стороне, - рассказал на радио «Комсомольская правда» начальник тихорецкой дружины братства православных следопытов Валерий Ким. - Первым делом мы начали изготавливать полевые свечи. Все баночки из-под консервов, которые нам приносили неравнодушные люди, превращались в очень востребованные нашими воинами полевые устройства для обогрева и приготовления пищи.

Окопные свечи помогали делать дети.

Окопные свечи помогали делать дети.

Помимо этого, неравнодушные жители собирают обеденные наборы для бойцов, а также медицинские коробки, куда входят расходники и медикаменты, так необходимые в полевых условиях.

- Близится лето. Мы задумали изготавливать "сухой душ" для солдат. Тем более, что есть заказ от военнослужащих на тысячу штук. Сделать его несложно, так что, думаю, быстро подключимся к работе, - говорит Валерий Ким. - А вообще самое главное - это письма, которые пишут наши дети. Они очень трогательные, бойцов не оставляют равнодушными. В каждый конверт ребята вкладывают молитвы - для защиты.

В каждую посылку вкладывают письма от детей и молитвы.

В каждую посылку вкладывают письма от детей и молитвы.

Как признается Валерий, остаться безучастным он не мог. Его сын сейчас находится за «ленточкой». Молодой человек - кадровый офицер, как и его отец. Окончив танковое училище, отправился служить на Дальний Восток.

- Помню, звонит мне и говорит: "Отец, мне предлагают ехать в зону СВО". Я ему порекомендовал принять самостоятельное решение. Через пять минут перезванивает: "Я еду!". Честно скажу, другого ответа от него и не ожидал, сам бы поступил так же, - делится Валерий. - Потому я не понаслышке знаю, что нужно нашим ребятам на передовой. Я, как и те, кто сейчас остался дома, должны сделать все возможное, чтобы облегчить службу всем, кто участвует в спецоперации.

ВАЖНО!

Присоединиться и помочь может каждый. Для этого обращайтесь к организаторам акции «Братские сердца» по телефону: +7 (982) 620-24-08.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ