Обеденные наборы для бойцов и аптечки: как военным СВО помогают православные волонтеры Кубани

Из Краснодарского края отправили уже несколько гуманитарных грузов.

Кубань активно помогает бойцам на передовой. Из разных уголков края отправляются ценные посылки - коробки с необходимыми вещами и снаряжением для военных. Свою лепту в большое дело внесли и православные следопыты. Они собирают гуманитарную помощь, состоящую из медикаментов, обеденных и чайных наборов, теплых вещей, которую затем отправляют в центральный пункт Кореновска. Отсюда посылки едут на линию соприкосновения.

- Братство православных следопытов - это подростково-молодежная организация Русской православной церкви. Зимой этого года по всей России была запущена акция «Братские сердца». И наша региональная организация не осталась в стороне, - рассказал на радио «Комсомольская правда» начальник тихорецкой дружины братства православных следопытов Валерий Ким. - Первым делом мы начали изготавливать полевые свечи. Все баночки из-под консервов, которые нам приносили неравнодушные люди, превращались в очень востребованные нашими воинами полевые устройства для обогрева и приготовления пищи.

Окопные свечи помогали делать дети.

Помимо этого, неравнодушные жители собирают обеденные наборы для бойцов, а также медицинские коробки, куда входят расходники и медикаменты, так необходимые в полевых условиях.

- Близится лето. Мы задумали изготавливать "сухой душ" для солдат. Тем более, что есть заказ от военнослужащих на тысячу штук. Сделать его несложно, так что, думаю, быстро подключимся к работе, - говорит Валерий Ким. - А вообще самое главное - это письма, которые пишут наши дети. Они очень трогательные, бойцов не оставляют равнодушными. В каждый конверт ребята вкладывают молитвы - для защиты.

В каждую посылку вкладывают письма от детей и молитвы.

Как признается Валерий, остаться безучастным он не мог. Его сын сейчас находится за «ленточкой». Молодой человек - кадровый офицер, как и его отец. Окончив танковое училище, отправился служить на Дальний Восток.

- Помню, звонит мне и говорит: "Отец, мне предлагают ехать в зону СВО". Я ему порекомендовал принять самостоятельное решение. Через пять минут перезванивает: "Я еду!". Честно скажу, другого ответа от него и не ожидал, сам бы поступил так же, - делится Валерий. - Потому я не понаслышке знаю, что нужно нашим ребятам на передовой. Я, как и те, кто сейчас остался дома, должны сделать все возможное, чтобы облегчить службу всем, кто участвует в спецоперации.

ВАЖНО!

Присоединиться и помочь может каждый. Для этого обращайтесь к организаторам акции «Братские сердца» по телефону: +7 (982) 620-24-08.