Два автомобиля для бойцов СВО отправили из Краснодара по железной дороге

Технику передадут воинским частям

Волонтеры «Народного фронта» наносят наклейки на автомобили и выгружают гуманитарную помощь. Из Краснодара 27 апреля отправили две машины для бойцов СВО. Техника высокой проходимости необходима на передовой для передвижения военнослужащих в полевых условиях. Автобус марки ГАЗ и «Ниву Шевроле» от Краснодарского края доставят по железной дроге на платформе до Ростова-на-Дону.

- Технику для СВО нам подарили крупные предприятия Кубани. Эти совместные усилия показывают активную гражданскую позицию жителей Кубани, неравнодушное отношение к чувствительным проблемам страны и ее гражданам, - отметил руководитель регионального отделения «Народного фронта» в Краснодарском крае Сергей Костылев. - Когда мы объединяемся, мы помогаем нашим бойцам и приближаем час победы.

К Всероссийской акции «Все для Победы» присоединилась компания РЖД. Автомобили для передовой железнодорожники отправляют бесплатно. Техника будет стекаться со всей страны, а 8 мая ее торжественно передадут военным частям.

Вместе с автомобилями передали гуманитарку от жителей Краснодара

- Наши сотрудники осуществили погрузку гуманитарных грузов, закрепили автомобили и оформили пакет дорожных документов. Мы готовы и дальше поддерживать подобные патриотические акции в поддержку жителей новых регионов России и участников спецоперации, - сообщил начальник «Краснодарской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций» Зураб Хатхоху.

Кроме автомобилей мобилизованным и добровольцам из Краснодарского края передадут окопные свечи, аптечки и сухие супы.

- Это то, что делают обычные люди в нашем регионе для поддержки бойцов. Они своими руками создают вещи, которые мы передадим вместе с автомобилями. В гуманитарный груз также войдут носилки и маскировочные сети, - рассказала координатор молодежного крыла «Народного фронта» в Краснодарском крае Виктория Говорун.

Всего силами региональных отделений «Народного фронта» со всей страны собрано более 250 автомобилей. В состав, который объединит в себе платформы со всей страны, войдет больше 120 вагонов.

КТО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В АКЦИИ

ООО «Корпорация Акционерной Компании «Электросевкавмонтаж» и лично генеральный директор Евгений Суббота

ООО «Новоросметалл» и лично генеральный директор Джемал Ахвледиани.