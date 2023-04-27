Эквадорский полузащитник ФК «Сочи» Кристиан Нобоа получит российское гражданство

Кристиан Нобоа Фото пресс-службы ФК Сочи

Кристиан Нобоа – звезда футбольного клуба «Сочи» и самый ценный игрок премьер-лиги прошлого сезона. Год назад за полузащитников развернулась настоящая охота. Его звали сразу несколько топ-клубов. Основным претендентом на футболиста был столичный ЦСКА. Туда ушел бывший главный тренер южан Владимир Федотов. Но забрать с собой эквадорца у него не вышло. Боссы «барсов» не отпустили легионера.

Так Кристиан остался в «Сочи» и продлил контракт с южанами. Новое соглашение Нобоа подписал в январе. Оно рассчитано на год. Но при определенных обстоятельствах контракт будет автоматически продлен.

Параллельно эквадорец занимается получением российского паспорта. Он переехал в страну 16 лет назад – в 2007-м. Тогда Кристиан Нобоа выступал за «Рубин». Вместе с казанцами он выигрывал чемпионат и Кубок России. А еще учил русский язык. Сейчас он без проблем говорит на нем.

- Когда в 2014 году я задумывался о получении российского паспорта, то все-таки думал, что не буду проводить так много времени в России. К тому же я уже тогда был женат и думал, что уеду обратно домой. А что касается российского гражданства сейчас — я уже сдал все документы, жду получения – заявил игрок в интервью Sport24.

Отметим, что в «Сочи» выступает еще один легионер с российским паспортом – Рамос Жоазиньо. Он получил гражданство во время выступления за «Краснодар». До этого бразилец выучил новый язык и женился на местной девушке. Сейчас пара воспитывает сына.