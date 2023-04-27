Крышевал бутлегеров. На Кубани будут судить экс-командира ДПС за сговор с производителями алкоголя

В ходе следствия фигурант полностью признал вину в совершенных преступлениях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре перед судом предстанет бывший сотрудник ГИБДД, которого обвиняют в получении взятки и злоупотреблении полномочиями. Как стало известно следствию, 41-летний мужчина занимал должность командира отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по Отрадненскому району. Руководитель в погонах придумал, как сделать свою работу более прибыльной. В мае 2021 года он договорился с местными бутлегерами. Те производят алкоголь в обход требованиям российского законодательства о лицензировании и получают зеленых свет на всех районных дорогах. В обмен на неприкосновенность фур с контрабандой они систематически перечисляют полицейскому вознаграждение.

- В период с июня по октябрь 2021 года бывший командир взвода ДПС получил в качестве взяток денежные средства в общей сумме 660 тысяч рублей. Взамен обвиняемый осуществлял расстановку подчиненных ему экипажей инспекторов на тех дорогах Отрадненского района, по которым не планировалось передвижение грузовиков с немаркированным алкоголем, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Кроме того, полицейский, зная о противоправной деятельности подельников, не принимал никаких мер к пресечению преступного бизнеса. Схема вскрылась в 2021 году. На полицейского и его игры в шашки с полками ДПС на районных дорогах обратили внимание сотрудники службы безопасности МВД России.

- Фигурант полностью признал вину в совершенных преступлениях. На недвижимое имущество обвиняемого был наложен арест. Мужчине предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, - уточнили в краевом следкоме.

Кстати, контрабандистов алкоголем освободили от уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу. Как рассказали следователи, это они сдали покровителя, добровольно сообщили о совершенных преступлениях и активно способствовали расследованию. Но за незаконный оборот алкогольной продукции им придется ответить. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.