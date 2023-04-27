Три представителя Кубани попали в лонг-лист рейтинга Forbes молодых и успешных россиян

Краснодарские кандидаты. Фото: 30-under-30.forbes.ru

В лонг-лист ежегодного рейтинга «30 до 30» по версии Forbes вошли трое номинантов из Краснодарского края, сообщает «РБК-Краснодар». Молодые и успешные представители региона попали в список в категориях «Музыка», «Управление» и «Социальные практики».

Никита Черкасский. Фото: 30-under-30.forbes.ru

В номинацию «Управление» 24-летнего уроженца Краснодара, а ныне проживающего в США Никиту Черкасского привел успех его фудтех-стартапа. Молодой бизнесмен смог за два месяца вывести компанию на американский рынок и запустить производство. Также Черкасский развивает в Соединенных штатах сеть кофеен с самообслуживанием.

Мария Сморыгина. Фото: 30-under-30.forbes.ru

В «Социальных практиках» значится имя 30-летней Марии Сморыгиной. Она родилась в Туапсе, но после окончания школы переехала в Москву, где увлеклась вопросами раздельного сбора отходов. Также экоблогер ведет лекции в учреждениях и вузах столицы страны.

Валерий Зайцев. Фото: 30-under-30.forbes.ru

Номинант «Музыки» самый младший из всех краснодарских кандидатов. Валерию Зайцеву 19 лет, но он уже известный под псевдонимом DVRST битмейкер. Согласно статистике Spotify, в 2022 году композиции артиста слушали в 182 странах.

Топ-30 самых успешных молодых россиян выберет экспертный совет. В июне станут известны их имена - по три лауреата в каждой из десяти категорий.

Напомним, что жители Кубани уже неоднократно попадали в этот рейтинг Forbes. Ранее в нем отметились игрок ФК «Краснодар» Матвей Сафонов, соосновательница и управляющий партнер венчурного фонда Мария Кочмола, генеральный директор службы доставки Иван Труфанов и основательница проекта «Открытая среда» для людей с аутизмом Анна Малова.