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Происшествия27 апреля 2023 20:21

На Кубани в массовой аварии погибли два человека и еще четыре доставлены в больницу

ДТП произошло 27 апреля в Усть-Лабинском районе
Евгения ХАЛИКОВА
Машины превратились в груду металла. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Машины превратились в груду металла. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В Усть-Лабинском районе произошло массовое ДТП с большим количеством жертв. Как сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в столкновении трех автомобилей погибли два человека и еще четыре получили тяжелые травмы.

- Авария произошла на автодороге Краснодар - Кропоткин в 19:40. Столкнулись «Лада Гранта», «Ниссан Альмера» и «Фольксваген Поло». Предварительно, причиной стал занос одного из автомобилей, - уточнили в ведомстве.

Госавтоинспекторы проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

ЧППроисшествия: ЧП