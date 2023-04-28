Стало известно, какие дороги отремонтируют в Краснодаре весной и летом

В Краснодаре летом продолжится ремонт дорог.
Строительная техника работает в разных районах Краснодара с начала весны. За сезон дорожники планируют привести в порядок проезжие части более чем на 100 улицах регионального центра.
Часть из запланированного уже сделана. Ямочный ремонт выполнен на 44 улицах города. Еще на двух – Крылатской и Кореновской – работы идут полным ходом.
На подходе у специалистов еще 20 участков, где они точечно уложат асфальт. В ближайшее время обновят дорожное полото по адресам:
- ул. Кирилла Россинского;
- ул. Кубанская Набережная;
- ул. Дальняя;
- ул. Калинина;
- ул. Рашпилевская;
- ул. Бабушкина;
- ул. Северная (путепроводы);
- ул. Коммунаров;
- ул. Школьная;
- ул. Горячеключевская;
- ул. Карла Гусника;
- ул. 40 лет Победы;
- ул. Черкасская;
- ул. Тихорецкая (кольцо);
- ул. Академика Королева;
- ул. Лузана;
- ул. Воронежская;
- ул. Промышленная;
- ул. Стасова;
- ул. Андреевская (п. Новознаменский).
Кроме того, в Краснодаре продолжается серьезная работа по реконструкции семи объектов. Ее будут проводить в течение года.
- строительство пешеходного перехода в районе ККБ № 2;
- ул. Александровская от Букетной до Константиновской в пос. Плодородном-2;
- ул. им. Циолковского от Гастелло до Репина;
- ул. Ратной Славы от ЖК «Прованс» до ул. Тверской;
- проезд от Симферопольской до Демуса, а также ул. Симферопольской от ул. Новороссийской до ул. Уральской;
- ул. Зиповская от ул. им. Байбакова до ул. Московской;
- ул. Домбайская от ул. 1 Мая до Героев-Разведчиков.
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Краснодаре обновят дороги по 36 улицам.
Полный список:
- ул. Ставропольская от ул. Трамвайной до ул. Вишняковой (нечетная сторона);
- ул. им. Фадеева от ул. им. Мачуги до ул. Аэропортовской;
- ул. Кавказская от ул. Таманской до ул. Линейной;
- ул. Таманская от ул. Ключевой до дома №180;
- ул. им. Айвазовского от ул. Ставропольской до ул. Новой;
- ул. Бургасская от ул. им. Айвазовского до ул. Старокубанской;
- ул. им. Димитрова от ул. Воронежской до дома №131;
- ул. Новороссийская от ул. Симферопольской до путепровода по ул. Северной и от ул. им. Шевченко до ул. им. Вишняковой;
- ул. Новая от ул. Старокубанской до ул. им. Димитрова;
- ул. им. Полины Осипенко от ул. Ставропольской до ул. им. Болотникова;
- ул. Деповская от ул. КИМ до ул. Ключевой;
- ул. Пионерская от ул.КИМ до ул. Ключевой;
- ул. им. Пугачева от ул. им. Болотникова до ул. КИМ;
- ул. им. Ленина от ул. Красной до ул. Мира;
- ул. им. Фрунзе от ул. Северной до ул. им. Ленина;
- ул. Молодежная от ул. Огородной до ул. Курганной (х.Ленина);
- ул. Пригородная от ул. Российской до ул. Ростовского шоссе;
- ул. им. Котовского от ул. им. Будённого до ул. им. Калинина и от ул. Северной до дома № 100;
- ул. им. Михаила Власова от ул. им. Академика Трубилина до ул. Севастопольской;
- ул. Юннатов от ул. им. Серова до ул. 40 лет Победы;
- ул. Офицерская от ул. им. Дзержинского до ул. Рашпилевской;
- ул. им. Толбухина от ул. Темрюкской до пр. 2-й Линии;
- ул. им. Шевченко от ул. Степной до ул. Красной (ст.Елизаветинская);
- ул. им. Дзержинского от ул. им. Лузана до ул. Шоссе Нефтяников;
- ул. им. Братьев Дроздовых от ул. Базовская Дамба до дома № 69 по ул. Вишняковой;
- ул. Садовая от ул. МОПР до ул. Гражданской;
- ул. им. Орджоникидзе от ул. им. Кирова до ул. Рашпилевской и от ул. Красноармейской до ул. Мира;
- ул. Советская от ул. Седина до ул. Рашпилевской;
- ул. им. Думенко от ул. Проспект Чекистов до ул. 70-летия Октября;
- ул. Длинная от ул. им. Братьев Игнатовых до ул. Садовой;
- ул. Аксайская от ул. Солнечной до ул. им. Шолохова;
- ул. им. Карякина от ул. Московской до ул. им Байбакова;
- ул. им. Чернышевского от ул. 40 лет Победы до ул. им. Жлобы;
- ул. Первомайская от ул. Российской до ул. им. Чернышевского;
- ул. Карасунская от ул. им. Орджоникидзе до ул. Конечной (ПМР);
- ул. Спортивная от ул. МОПР до ул. Ипподромной