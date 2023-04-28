Стало известно, какие дороги отремонтируют в Краснодаре весной и летом

В Краснодаре летом продолжится ремонт дорог.

Строительная техника работает в разных районах Краснодара с начала весны. За сезон дорожники планируют привести в порядок проезжие части более чем на 100 улицах регионального центра.

Часть из запланированного уже сделана. Ямочный ремонт выполнен на 44 улицах города. Еще на двух – Крылатской и Кореновской – работы идут полным ходом.

На подходе у специалистов еще 20 участков, где они точечно уложат асфальт. В ближайшее время обновят дорожное полото по адресам:

- ул. Кирилла Россинского;

- ул. Кубанская Набережная;

- ул. Дальняя;

- ул. Калинина;

- ул. Рашпилевская;

- ул. Бабушкина;

- ул. Северная (путепроводы);

- ул. Коммунаров;

- ул. Школьная;

- ул. Горячеключевская;

- ул. Карла Гусника;

- ул. 40 лет Победы;

- ул. Черкасская;

- ул. Тихорецкая (кольцо);

- ул. Академика Королева;

- ул. Лузана;

- ул. Воронежская;

- ул. Промышленная;

- ул. Стасова;

- ул. Андреевская (п. Новознаменский).

Кроме того, в Краснодаре продолжается серьезная работа по реконструкции семи объектов. Ее будут проводить в течение года.

- строительство пешеходного перехода в районе ККБ № 2;

- ул. Александровская от Букетной до Константиновской в пос. Плодородном-2;

- ул. им. Циолковского от Гастелло до Репина;

- ул. Ратной Славы от ЖК «Прованс» до ул. Тверской;

- проезд от Симферопольской до Демуса, а также ул. Симферопольской от ул. Новороссийской до ул. Уральской;

- ул. Зиповская от ул. им. Байбакова до ул. Московской;

- ул. Домбайская от ул. 1 Мая до Героев-Разведчиков.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Краснодаре обновят дороги по 36 улицам.

Полный список:

- ул. Ставропольская от ул. Трамвайной до ул. Вишняковой (нечетная сторона);

- ул. им. Фадеева от ул. им. Мачуги до ул. Аэропортовской;

- ул. Кавказская от ул. Таманской до ул. Линейной;

- ул. Таманская от ул. Ключевой до дома №180;

- ул. им. Айвазовского от ул. Ставропольской до ул. Новой;

- ул. Бургасская от ул. им. Айвазовского до ул. Старокубанской;

- ул. им. Димитрова от ул. Воронежской до дома №131;

- ул. Новороссийская от ул. Симферопольской до путепровода по ул. Северной и от ул. им. Шевченко до ул. им. Вишняковой;

- ул. Новая от ул. Старокубанской до ул. им. Димитрова;

- ул. им. Полины Осипенко от ул. Ставропольской до ул. им. Болотникова;

- ул. Деповская от ул. КИМ до ул. Ключевой;

- ул. Пионерская от ул.КИМ до ул. Ключевой;

- ул. им. Пугачева от ул. им. Болотникова до ул. КИМ;

- ул. им. Ленина от ул. Красной до ул. Мира;

- ул. им. Фрунзе от ул. Северной до ул. им. Ленина;

- ул. Молодежная от ул. Огородной до ул. Курганной (х.Ленина);

- ул. Пригородная от ул. Российской до ул. Ростовского шоссе;

- ул. им. Котовского от ул. им. Будённого до ул. им. Калинина и от ул. Северной до дома № 100;

- ул. им. Михаила Власова от ул. им. Академика Трубилина до ул. Севастопольской;

- ул. Юннатов от ул. им. Серова до ул. 40 лет Победы;

- ул. Офицерская от ул. им. Дзержинского до ул. Рашпилевской;

- ул. им. Толбухина от ул. Темрюкской до пр. 2-й Линии;

- ул. им. Шевченко от ул. Степной до ул. Красной (ст.Елизаветинская);

- ул. им. Дзержинского от ул. им. Лузана до ул. Шоссе Нефтяников;

- ул. им. Братьев Дроздовых от ул. Базовская Дамба до дома № 69 по ул. Вишняковой;

- ул. Садовая от ул. МОПР до ул. Гражданской;

- ул. им. Орджоникидзе от ул. им. Кирова до ул. Рашпилевской и от ул. Красноармейской до ул. Мира;

- ул. Советская от ул. Седина до ул. Рашпилевской;

- ул. им. Думенко от ул. Проспект Чекистов до ул. 70-летия Октября;

- ул. Длинная от ул. им. Братьев Игнатовых до ул. Садовой;

- ул. Аксайская от ул. Солнечной до ул. им. Шолохова;

- ул. им. Карякина от ул. Московской до ул. им Байбакова;

- ул. им. Чернышевского от ул. 40 лет Победы до ул. им. Жлобы;

- ул. Первомайская от ул. Российской до ул. им. Чернышевского;

- ул. Карасунская от ул. им. Орджоникидзе до ул. Конечной (ПМР);

- ул. Спортивная от ул. МОПР до ул. Ипподромной