Истязала малышку, пока мамы не было дома. 15-летнюю девочку заподозрили в сексуальных домогательствах к 4-летней сестре

Девушку ранее судили за покушение на убийство. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее задержали 20-летнюю девушку-педофила, которая пять лет насиловала собственную младшую сестру. Причем первый раз над ребенком она надругалась, когда девочке было всего (!) 4 года. Об истязательствах над малышкой долгое время никто не знал - измывательства происходили, когда мамы не было дома.

Жуткие подробности произошедшего всплыли случайно, когда девочка спустя долгое время все-таки прервала молчание и рассказала родным о том, что пережила. Говорят, сначала словам ребенка даже не поверили - в голове у близких не укладывалось, что это могло случиться в их семье.

- По предварительной информации, первое преступление произошло, когда старшая сестра училась в старших классах школы. Ей на тот момент было 15 лет. В это время ее сводной, младшей сестре было всего четыре года, - говорит источник в правоохранительных органах. - С 2018 года девушка не раз совершала насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка.

Также есть информация, что после того, как девушке исполнилось 18 лет, она переехала в Краснодар. Малышка думала, что все закончилось. Но, когда старшая сестра приезжала домой, кошмар повторялся снова.

Как полагают правоохранители, происходило все дома, когда мамы не было дома. Однако эта информация сейчас уточняется. Проверяют сейчас и саму семью, в которой долгие годы происходили преступления.

- Девушка задержана, ее сейчас допрашивают. В рамках расследования детали не разглашаются. Но известно, что ранее подозреваемая была судима за покушение на убийство, - уточняют силовики.