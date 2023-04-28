Краснодарский поцелуй. Отец популярного блогера порвал соцсети своим видео с клубничкой

Выступление мужчины на камеру поразило всех. Фото: @olasuruhan

Ольга Суруханова - известный блогер из Краснодара. Своими руками она создает милые винтажные вещи - шляпки, сумочки и просто декор для дома. Необычные вазы, этажерка для пирожных и даже абажур для лампы - все сделано вручную. О своей работе девушка рассказывает в соцсетях. Делится роликами по изготовлению уникальных предметов интерьера и просто говорит о том, что ей нравится. А с недавних пор Ольга стала публиковать ролики со своим отцом. Последнее видео с мужчиной буквально порвало соцсети.

Отец популярного блогера записал ролик с необычным рецептом, который он назвал «Краснодарский поцелуй».

- Девочки, открываем тренд этого сезона. Берем спелую кубанскую клубничку, вырезаем серединку, наливаем туда кубанский самогон - домашний, - после демонстрации рецепта в видео мужчина в клетчатой рубашкее добавил, что это и есть настоящий «краснодарский поцелуй».

Кто бы мог подумать, но искренняя подача отца Ольги произвела фурор. Видео собрало буквально за пару дней больше 610 тысяч просмотров. При этом цифры продолжают расти. А в комментариях подписчики не устают умиляться и делать комплименты харизматичному мужчине.

- Вы - невероятный и очень обаятельный! Слушать одно удовольствие. Свой бы канал вам завести, - пишут пользователи под роликом.

Напомним, что в Краснодарском крае проживает еще один известный блогер - 77-летняя Екатерина Горбунева. Она - настоящая звезда соцсетей. Еще в 2020-м она была обычной пенсионеркой, но после того, как внучка, Алена Петрова, опубликовала первый ролик в аккаунте будущей звезды, лайки и подписчики потекли рекой.