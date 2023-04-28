Для жителей и гостей края готовят насыщенную праздничную программу Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани активно готовятся к наступающим майским праздникам. Согласно прогнозам, в предстоящие выходные Краснодарский край посетят около 600 тысяч туристов. А к открытию летнего сезона регион будет готов уже 1 мая.

Для жителей и гостей региона подготовили насыщенную праздничную программу. Множество мероприятий м 29 апреля по 9 мая, в частности, подготовили на курортах края.

Так, гостям Красной Поляны 1 мая предлагают поучаствовать в скоростном спуске на горных велосипедах. Желающие преодолеют о маршрут от Поляны 2200 до Поляны 960. К массовому заезду «Мегалавина» приглашают присоединиться мужчин и женщин независимо от возраста.

- Спуск символизирует переход курорта из зимнего сезона в летний. Участники проедут по красным и синим горнолыжным трассам, от заснеженной вершины к зеленому склону, - рассказали в пресс-службе региональной администрации.

А в Абрау-Дюрсо 1 мая на берегу озера Абрау организуют художественные мастер-классы, конкурсы и развлечения на любой возраст и вкус. Участники смогут сыграть в большой напольный футбол, флэтбол, попробовать силы в аттракционе «Быка за рога» и побывать на концерте кавер-группы The Puzzles под куполом Амфитеатра. Начало выступления артистов – в 19:00.

В Краснодаре проведут бесплатные тематические экскурсии в преддверии Дня Победы. Так, 6 и 8 мая организуют патриотический экскурсионный квест «Дорогами Победы». Участники посетят патриотические центры города, выполнят задания и ответят на вопросы по дорожной карте квест-маршрута. Команда, которая выполнит все первой и наберет максимальное количество баллов, станет победителем.

А 9 мая в Краснодаре состоится трехчасовая пешеходная экскурсия «По дорогам Победы». Участники посетят площадь Победы, памятники «Воинам-освободителям», «Связь поколений», Екатерининский сквер, площадь им. А. С. Пушкина, Краснодарскую краевую детскую библиотеку им. братьев Игнатовых, сквер им. Г. К. Жукова, мемориальную арку «Ими гордится Кубань» и Выставочный зала Боевой Славы и музея военной техники под открытым небом «Оружие Победы». Записаться на экскурсии или задать вопросы можно по телефону ТИЦ - 8 (861) 218-97-77.

Сочи Парк до 9 мая готовит для посетителей карнавал, насыщенную шоу-программу с участием сказочных героев. Для гостей организуют мастер-классы, выступление кубинской группы, танцевальный флешмоб, мастер-классы по изготовлению ярких масок «Феникс», праздничный парад и уличные перформансы ходулистов. Отмечается, что посетители парка, пришедшие в карнавальных костюмах, получат скидку.

В «Старом парке» Кабардинки для гостей организуют обзорные экскурсии по территории, экспозиции пяти музеев, галерею современного искусства и специальный выставочный проект «Непостижимая Россия». Кроме того, здесь проведут спектакли и концерты эстрадной и органной музыки. Подробная афиша опубликована на официальном сайте «Старого парка».

А казачья станица Атамань познакомит гостей с театрализованными обрядами, старинными и патриотическими песнями. Посетители посадят дерево на аллее памяти «Таманская сирень» и в «Гостевом саду», изучат на киносеансах историю освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков и побывают в этнографическом кукольном театре. Для гостей также организуют народные игры и викторины.