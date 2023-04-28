Бренд из будущего: в Краснодаре открылся новый дилерский центр OMODA

Фото: omoda-krd.ru

Марка OMODA дебютировала в России осенью 2022 года, но за этот небольшой срок продемонстрировала завидные показатели продаж. Стремительно покоряя рынок, марка расширяет и свое присутствие в регионах.

Теперь протестировать и приобрести высокотехнологичные автомобили в Краснодаре можно в дилерском центре OMODA Квазар на улице Новороссийской. Современный шоу-рум вмещает 15 демонстрационных автомобилей, имеет просторную парковку для посетителей, а также соответствует высочайшим стандартам марки.

Уже сейчас в дилерском центре КВАЗАР можно приобрести фастбэк кроссовер C5 – первую флагманскую модель в комплектациях передний и полный привод, а также новинку - седан S5. К середине 2023 года модельный ряд марки будет состоять из трёх автомобилей.

OMODA C5 вошла в ТОП-3 лучших компактных кроссоверов 2023 года, по версии журнала «За рулем». У автомобилей оценивали инженерные особенности, практичность и дизайн. Модели-победители определялись по максимальному количеству набранных балов. В результате, OMODA C5 занял вторую строчку в категории, получив от участников опроса 68 216 голосов.

Фото: omoda-krd.ru

Седан OMODA S5 только недавно был представлен российским автомобилистам, но уже активно набирает популярность. Автомобиль, длина которого составляет 4644 мм, построен на новой универсальной модульной архитектуре M1X, которая обеспечивает дополнительное пространство для водителя и пассажиров первого и второго ряда. Подвеска спроектирована с прицелом на максимальный уровень комфорта и безопасности. Седан оборудован антиблокировочной системой тормозов, датчиком освещения, системами стабилизации и курсовой устойчивости, круиз-контролем и функцией выбора между режимами движения. Защиту водителя и пассажиров обеспечивают подушки безопасности - фронтальные и боковые, шторки безопасности и система кругового обзора.

Современные технологии и футуристичный дизайн являются отличительными чертами всех автомобилей OMODA. Бренд олицетворяет новый современный образ жизни и создает сообщество единомышленников, объединяет представителей различных сфер с общими ценностями, открытыми для всего нового и мыслящими нестандартно. Первоочередное значение для компании имеют технологии и инновации, забота об устойчивом будущем и обществе, тренды и тенденции.

Помимо продажи и обслуживания автомобилей, дилерский центр КВАЗАР работает по программе OMODA TRADE-IN, а также предоставляет услуги по оформлению кредитов и страхованию автомобилей. Владельцам автомобилей с пробегом, желающим приобрести фастбэк-кроссовер OMODA C5 или седан S5, предлагаются интересные условия покупки - дополнительная выгода от дистрибьютора и автосалона. Модель вашего авто с пробегом при этом не имеет значения.

Фото: omoda-krd.ru

Дилерский центр OMODA Квазар стал вторым в портфеле Группы Компаний Pulsar. Компания была основана в 2014 году в Нижнем Новгороде, а сегодня в нее входят пять предприятий в сфере продаж автомобилей и мототехники, сервисного обслуживания и экстремального туризма в четырех российских регионах. В Краснодаре и Нижнем Новгороде Pulsar является официальным дилером AODES, BRP, Hisun, BMW Motorrad. В декабре 2022 года было принято решение о расширении и запуске автосалонов Квазар OMODA в Казани и Краснодаре.

Квазар - официальный дилер OMODA в Краснодаре: Краснодар, ул. Новороссийская, 250/6.

Телефон: 8 861 207 27 75

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