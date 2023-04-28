Каждый кадр знаменитой комедии Гайдая «Бриллиантовая рука» пронизан атмосферой летнего отдыха. Фото: кадр из фильма.

Фильм «Бриллиантовая рука», вышедший на экраны 28 апреля 1968 года, сумел покорить сердца зрителей. Комедию Гайдая вот уже 55 лет продолжают любить поколение за поколением. Большую часть мест в фильм узнает каждый, кто хоть раз бывал на побережье Черного моря. Ведь съемки южного портового города, в котором и происходили главные события, проходили в Сочи, Адлере и под Туапсе. Как спустя полвека выглядят культовые места из легендарной комедии.

Фильм «Бриллиантовая рука»: где снимался в Сочи, на каком пляже проходили съемки, как выглядит сейчас

Знаменитый причал

Отправной точкой в фильме стал морской причал. Именно отсюда Семен Горбунков отправился в заграничное путешествие на теплоходе «Михаил Светлов». Снимали этот эпизод на Морском вокзале Сочи.

Сцена из фильма на морвокзале в Сочи.

Сегодня он изменился до неузнаваемости. Около причала пришвартованы дорогие катера, а набережная усыпана дорогими магазина. Как и раньше, для туристов устраивают морские прогулки, а еще с морвокзала можно отправиться в заграничный круиз.

Морской вокзал Сочи сегодня выглядит так.

А вот причал, по которому спешил в круиз Семен Горбунков, закрыт - там сейчас зона таможенного контроля. О том, что здесь проходили съемки легендарного фильма, напоминают герои «Бриллиантовой руки». Скульптурную композицию установили рядом с Морским вокзалом.

Дом Горбунковых

Семья главного героя фильма - Семена Семеновича Горбункова - жила в обычной панельной пятиэтажке. Таких в советские годы можно было найти в каждом городе. Но взор режиссера привлек дом на улице Донской, 92. Эту многоэтажку возвели в 1967 году - в то время она считалась новостройкой.

Семья Горбункова выходит из своего дома.

Спустя полвека дом стоит до сих пор, там живут сочинцы, многие из которых гордятся, что живут в такой знаменитой пятиэтажке.

Спустя полвека дом не изменился.

Кстати, по сюжету именно к ней приезжает таксист. Правда, в фильме называют другой адрес - улица Морская, 21.

Продажа билетов

А помните сцену с покупкой лотерейных билетов? Тогда продавец еще произнес«Кто возьмет билетов пачку...» А управдом Варвара Сергеевна Плющ закончила предложение крылатой фразой «...тот получит водокачку». Этот момент запечатлели на старой набережной Адлера - в районе улицы Просвещения. Здесь же сняли еще один кадр - сцену в кафе, где произносят «дитям – мороженое, бабе – цветы».

Эпизод с покупкой билетов в фильме.

Спустя полвека набережная заметно похорошела - пешеходную зону обновили, а еще высадили деревья. Неизменным осталось одно - это по-прежнему излюбленное место для прогулок.

Передача денег и пистолета

Еще одна сочинская улица, прославившаяся на весь Советский Союз, - Конституции, которая изначально называлась Набережной. Здесь находится сквер, в котором и состоялась передача Горбункову денег и пистолета.

Горбунков гуляет уже с сотрудником органов по набережной Адлера.

Место это по-прежнему любят жители и гости курорта, которые приезжают на отдых. Конечно, с момента съемок заменили скамейки и урны. Так что дух того времени здесь сохраняют только многолетние деревья.

На том берегу реки находится улица Конституции, которая всегда многолюдна.

«Не виноватая я, он сам пришел»

Знаменитая сцена с Анной Сергеевной, которая пригласила Семена Семеновича к себе в номер, снималась в гостинице. В фильме прозвучало название «Атлантика». Роль знаменитого средства размещения сыграл сочинский «Горизонт».

Роковая блондинка соблазняла Горбункова в гостинице "Атлантика".

Но сегодня этого отеля больше не существует. Гостиницу, в котором роковая блондинка соблазняла героя «Бриллиантовой руки», снесли.

Вот так здание гостиницы выглядело в 2012 году.

Теперь на месте старой гостиницы строится новый отель. Но работы еще не завершены.

Масштабы стройки поражают.

«Плакучая ива»

В кафе–баре «Лентяй» снималась сцена из «Бриллиантовой руки» - та, где Семен Горбунков сначала подшофе поет про зайцев, а потом крушит интерьер. Заведение находилось на Сухумское шоссе и пряталось зарослях пальм.

Ресторан «Плакучая ИВА» из фильма «Бриллиантовая рука».

- Это кафе раньше называлось «Курортное», а в фильме фигурирует как «Плакучая ива». Интерьер внутри часто менялся, даже бассейн, куда упал Миронов, не единожды перестраивался, рассказывала KP.RU экскурсовод Вероника Буглевская.

Сейчас кафе выглядит вот так.

Увы, сейчас все это лишь история. Кафе с названием «Лентяй» закрылось. Послее появился ресторан с названием «Chichi Gaga». А теперь на заведении уже другая вывеска.