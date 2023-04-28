Сейчас мужчину разыскивают не только в Краснодаре, но и за его пределами. Фото: пресс-служба УФСИН по Краснодарскому краю

В Краснодаре больше суток разыскивают преступника из Беларуси, сбежавшего из колонии. Об этом сообщают в пресс-службе УФСИН по Краснодарскому краю. Как стало известно, 41-летний Олег Калинов родом из Бобруйска отбывал наказание в колонии-поселения при ИК-14, что находится на улице Калинина. Мужчина был судим за кражу.

- Там он отбывал срок в 1 год и 8 месяцев за кражу по решению Прикубанского районного суда, - уточняют в пресс-службе УФСИН по Краснодарскому краю.

Именно с территории колонии-поселения осужденному удалось сбежать. Как уточняется, он выбрался на волю 27 апреля и скрылся в неизвестном направлении. Сейчас все силы правоохранителей брошены на поиск беглеца.

При этом в УФСИН уточняют, что за подобный проступок мужчине вскоре аунется. За уход из-под надзора из колонии-поселения осужденному грозит уголовное наказание. Ему дополнительно могут назначить до четырех лет лишения свободы.

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Представители краевого УФСИН обратились к жителям региона и призвали с пониманием отнестись к работе правоохранителей по поимке преступника. Его местонахождение необходимо обязательно установить.

Правоохранители сообщают приметы разыскиваемого. Мужчина имее среднее телосложение, его рост - 170 сантиметров, тип лица — европейский. Олег Калинов был одет в светлую майку, спортивную куртку оливкового цвета, темную спортивную обувь и синее трико.

Известно, что у сбежавшего заключенного в России нет постоянного места жительства и регистрации.

КУДА ЗВОНИТЬ

8 (861) 219-99-18 - отделение розыска УФСИН России по Краснодарскому краю.

8 (861) 253-70-10 - дежурная часть УФСИН России по Краснодарскому краю (круглосуточно).