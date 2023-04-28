Встретили праздничным концертом. Ретропоезд «Победа» посетил Новороссийск

Ретропоезд «Победа» посетил Новороссийск Фото: Виталий ТИМКИВ

Ретропоезд «Победа» 28 апреля посетил Новороссийск. Тематический состав времен Великой Отечественной войны прибыл из Краснодара и остановился на железнодорожной станции города-героя.

Ретропоезд «Победа» посетил Новороссийск Фото: Виталий ТИМКИВ

Ретропоезд «Победа» посетил Новороссийск Фото: Виталий ТИМКИВ

Ретро-поезд встретили праздничным концертом, посвященным Дню Победы. Выступление артистов на перроне вокзала началось в 11:00.

На перроне вокзала состоялся праздничный концерт Фото: Виталий ТИМКИВ

Выступление артистов было посвящено Дню Победы Фото: Виталий ТИМКИВ

Участники концерта, посвященного Дню Победы Фото: Виталий ТИМКИВ

Жители и гости города-героя до 14:30 посмотрели ретро-поезд, состоящий из подвижного состава времен войны. Он состоит из крытых товарных вагонов, платформ и салона-вагона.

На мероприятии присутствовали ветераны Фото: Виталий ТИМКИВ

- Во время представления посетители мероприятия погрузились в атмосферу 40-х годов прошлого века. В программу включили документальные данные о Великой Отечественной войне, тематические вокальные и танцевальные номера, отрывки из литературных произведений, - рассказали в пресс-службе мэрии Новороссийска.

На мероприятии работала полевая кухня Фото: Виталий ТИМКИВ