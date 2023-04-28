Встретили праздничным концертом. Ретропоезд «Победа» посетил Новороссийск

Ретропоезд «Победа» посетил Новороссийск
Фото: Виталий ТИМКИВ
Ретропоезд «Победа» 28 апреля посетил Новороссийск. Тематический состав времен Великой Отечественной войны прибыл из Краснодара и остановился на железнодорожной станции города-героя.
Ретропоезд «Победа» посетил Новороссийск
Фото: Виталий ТИМКИВ
Ретропоезд «Победа» посетил Новороссийск
Фото: Виталий ТИМКИВ
Ретро-поезд встретили праздничным концертом, посвященным Дню Победы. Выступление артистов на перроне вокзала началось в 11:00.
На перроне вокзала состоялся праздничный концерт
Фото: Виталий ТИМКИВ
Выступление артистов было посвящено Дню Победы
Фото: Виталий ТИМКИВ
Участники концерта, посвященного Дню Победы
Фото: Виталий ТИМКИВ
Жители и гости города-героя до 14:30 посмотрели ретро-поезд, состоящий из подвижного состава времен войны. Он состоит из крытых товарных вагонов, платформ и салона-вагона.
На мероприятии присутствовали ветераны
Фото: Виталий ТИМКИВ
- Во время представления посетители мероприятия погрузились в атмосферу 40-х годов прошлого века. В программу включили документальные данные о Великой Отечественной войне, тематические вокальные и танцевальные номера, отрывки из литературных произведений, - рассказали в пресс-службе мэрии Новороссийска.
На мероприятии работала полевая кухня
Фото: Виталий ТИМКИВ
Участниками мероприятия стали юнармейцы и дети
Фото: Виталий ТИМКИВ