Пытался устроиться в Сочи, зарабатывал покосом. Что известно о заключенном из Беларуси, сбежавшем из колонии Краснодара

Мужчина перебивался случайными заработками и не спешил обзаводиться семьей.

27 апреля из колонии-поселения в Краснодаре сбежал преступник. 41-летний Олег Калинов, осужденный за кражу, смог улизнуть от надзора. Вот уже больше суток мужчина разгуливает на свободе. А на его розыск брошены все силы. KP.RU рассказывает, что известно о заключенном из Беларуси, сбежавшем из колонии Краснодара.

Мужчина родился и вырос в белорусском городе Бобруйск. Окончил лицей в Белынычи, что находится в Могилевской области, но вышку не получал. В нулевых, по данным «КП» - Кубань», Олег переехал в Россию - обосновался в Краснодаре. Но почти сразу же попал в поле зрения правоохранителей.

- В марте 2000 года он попался на преступлении небольшой тяжести - мелкое хулиганство. Наказание не было связано с лишеним свободы, - уточняют KP.RU источник в правоохранительных органах.

После этого мужчина пытался обустроиться в Сочи, но это ему удавалось с трудом, потому вскоре он вернулся в Краснодар. Перебивался случайными заработками - в основном, косил траву на дачных участках. Но денег едва ли хватало, потому в 2022 году он решился на кражу. Едва обворовав мужчину, Олег Калинов был пойман по горячим следам и задержан.

Судили его в Прикубанском районном суде Краснодара по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража". Преступление мужчина совершил, проникнув в дом к чужому человеку, да еще и причинив серьезный ущерб. 13 декабря 2022 года Олега Калинова отправили отбывать наказание в колонию-поселения при ИК-14 в Краснодаре. Ему дали 1 год 8 месяцев лишения свободы.

На волю Олег Калинов должен был выйти 25 марта 2024 года. Однако едва отсидев полгода, мужчина совершил побег, чем серьезно усугубил свое положение.

- За уход из-под надзора из колонии-поселения осужденному грозит уголовное наказание, - уточняют в пресс-службе УФСИН по Краснодарскому краю. - Ему дополнительно могут назначить до четырех лет лишения свободы.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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