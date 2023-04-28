Гибнут краснокнижные птицы и растения. В Краснодаре под топор пошли более 3 тысяч здоровых деревьев

Полые жизни деревья рубят на Западном Обходе Фото: Иван Жалнин

Щепки полетели у НСТ завода им. Седина на Западном Обходе на прошлой неделе. Сначала жители удивились – лесополоса стояла здесь с незапамятных совхозных времен, деревья в ней еще крепкие, санитарной обработки не требуется, разве что несколько десятков сухих стволов можно было убрать. Позже выяснилось, что рубить будут сплошняком. Более 3 тысяч деревьев и 273 кустарника уберут, чтобы построить ливневую канализацию. Она пройдет до поселка Колосистый на протяжении 11 километров.

- Эта лесополоса – наши легкие. Она заслоняет от ветра. Рядом строится новый ЖК, оттуда несется пыль, а деревья ее загораживают. А еще тут годами складывалась своя экосистема, и сейчас она уничтожается. Вместе с ценными деревьями - дубами, акациями, фруктовыми насаждениями, ландышами, занесенными в Красную книгу Краснодарского края, исчезнут зайцы, белки, ежи, совы, вяхири, соловьи, горлицы, ястребы-перепелятники, фазаны, которые в данное время высиживают своих птенцов, - рассказал «КП»-Кубань» Иван Жалнин.

Рубка идет активными темпами. Рабочие убрали уже коло 30 процентов от всего количества деревьев. По мнению местных жителей, построить ливневку можно было, не рубя с плеча. Рядом проходит водоотводный канал, и трубы можно было пустить по нему. Тогда бы здоровые деревья можно было спасти.

- По строительному плану ливневая канализация проходит не в самой лесополосе, а по ее кромке, затрагивая лишь некоторые деревья, а вдоль лесополосы проходит водоотводный канал, он, конечно, в неухоженном состоянии, но логичным было бы проложить канализацию по его руслу, - отметил Жалнин.

В администрации Краснодара сообщили, что после проведения всех работ будут высажены новые растения - 3715 лиственных деревьев и 273 кустарников. Работы по строительству ливневки планируют завершить до ноября 2025 года.

Полые жизни деревья рубят на Западном Обходе Фото: Иван Жалнин

- Район активно застраивается, соответственно, необходимы все инженерные сети. Проект получил положительное заключение госэкспертизы, заключен муниципальный контракт на строительство ливневки, которая исключит риски подтопления территории, - рассказал директор департамента строительства Краснодара Иван Горобец.

Тем временем жители не согласны со сплошной вырубкой деревьев. Они написали коллективное обращение к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

- Восстановить подобную экосистему очень сложно и дорого. Кто понесет ответственность за погибших животных и птиц? Мы просим сэкономить бюджет города за счет сохранения здоровых деревьев! Конечно, лесополосу необходимо привести в порядок, но уничтожать полностью ее не нужно, - говорится в обращении.