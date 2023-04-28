Таинственные чертежи привели к могиле ребенка. Собрали полную историю убийства 8-летней девочки на Кубани, которую искали всей страной

Девочка пропала в 2016 году, а останки ее нашли в 2020

65-летний Николай Мишин снова на скамье подсудимых. В конце 2020 года присяжные в полном составе оправдали его в страшном преступлении - убийстве 8-летней Сони Тутиной (имя изменено по требованию законодательства).

Аргументы стороны обвинения они сочли несостоятельными и постановили отпустить пожилого человека домой в поселок Звезда Ленинградского района Кубани. Такой исход резонансного дела стал громом среди ясного неба.

Ведь разгадка страшной тайны исчезновения ребенка, казалось, была очевидна. Она нашлась сама собой. Вернее, Николай Мишин (чего он не отрицает даже сейчас!) очень захотел, чтобы ее разгадали. В январе, когда найти Соню живой или мертвой уже никто не надеялся, в соседнем поселке Первомайском на стенах домов появились странные схемы. Неизвестный «доброжелатель» указывал направление на перевернутого человечка с надписью «ребенок», рядом стояла дата пропажи Сони – 20.06.2016.

Кто-то догадался обратиться за расшифровкой к правоохранителям. По этому чертежу, внимание (!), выполненному Мишиным, и нашли останки несчастной девочки. Убитой девочки.

КАК ИСКАЛИ АВТОРА ЧЕРТЕЖЕЙ

Было проведено огромное количество экспертиз. Следователи брали образцы почерка у десятка местных жителей. Мишин тоже был в их числе.

Специалисты разработали так некий стишок, когда человеку надо было написать один и тот же текст несколько раз. Но при проверке по почерку даже без специалистов стало понятно, кто это писал. Мишин имел обыкновение писать на стенах у себя в гараже напоминания, например, добавить удобрение в почву. Что почерк его, подтвердила экспертиза.

Он рисовал схемы, где лежит труп девочки. По почерку его и нашли. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Именно его чертежи видели по всему поселку и в соседнем населенном пункте. Мишин, по мнению следствия, решил обозначить место захоронения тела девочки не из-за раскаяния. Он просто попался на хитрость. Правоохранители пустили слух, будто причина смерти девочки им известна - ее якобы загрызли собаки. Но ее могли похоронить от испуга, чтобы избежать разбирательств. Такая версия тоже звучала жутко. Но она в итоге сработала. Соню, вернее, то, что от ребенка осталось, наконец нашли.

Пенсионер обозначил могилу ребенка. А экспертиза показала, что девочка была убита сильным ударом по голове, а не от укусов собак.

Мишин сначала сознался и даже показал на эксперименте, что произошло в тот летний день, когда соседская девочка забежала к нему во двор. Он сам рассказал, что психанув, ударил ее молотком по голове, а потом погрузил тело в багажник своих "Жигулей". Вывез и закопал в меже на поле с подсолнечником. А потом вместе со всеми - волонтерами, родителями, полицейскими - искал.

Но на суде пенсионер отказался от первоначальных показаний, сказав, что дал их под пытками. "Комсомолке" он рассказал свою версию произошедшего с Соней. Она же убедила и суд присяжных, выпустивших Мишина на свободу.

На следственном эксперименте Мишин подробно показывал, как и где убивал ребенка. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

НОВЫЙ СУД

Однако наслаждался он ею недолго. Летом 2021 года Николая Мишина снова арестовали. Кассация по жалобе гособвинения отменила оправдательный приговор. Инстанция постановила начать новое разбирательство в новом же составе суда присяжных. А Мишин отказался от своего адвоката.

- Защитник был ему назначен, потому что рассмотрение дела невозможно без участия адвоката подсудимого, - пояснили "КП" - Кубань" в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Николая Мишина оправдали и освободили. Фото: пресс-служба Краснодарского краевого суда

Сейчас процесс в разгаре. На суд присяжных снова представлены доказательства по делу об убийстве 8-летней Сони и обвинение считает их неопровержимыми.

- В данный момент исследуются уже доказательства защиты. Развязка близка, - сообщил "КП"-Кубань" источник из числа участников громкого процесса.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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