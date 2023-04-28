Содержался без охраны. Как заключенному из Беларуси удалось сбежать на волю из колонии в Краснодаре

Сбежавшего разыскивают не только в Краснодаре, но и за его пределами. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Сотрудники УФСИН продолжают поиски заключенного, который сбежал из исправительной колонии № 14, при которой есть колония-поселения. Именно в ней 41-летний Олег Калинов и содержался с декабря 2022 года. Именно тогда, согласно приговору, он отправился на нары. Мужчину признали виновным в краже и дали 1 год 8 месяцев лишения свободы, которые он отбывал в колонии-поселения. Но 27 апреля 2023-го он совершил побег. Во время проведения проверки осужденных сотрудники исправительного учреждения выявили отсутствие мужчины. Теперь Олега Калинова ищут люди в погонах. «КП» - Кубань» узнала о том, как ему удалось выбраться на волю.

Олегу Калинову оставалось отсидеть чуть меньше года. Зачем он сбежал из колонии, если срок наказания не такой большой, - неизвестно. Кроме того, режим колонии-поселения достаточно свободный. Заключенные могут передвигаться без конвоя, но под надзором администрации.

Особых примет у мужчины нет. Фото: УФСИН России по Краснодарскому краю

- В колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, могут свободно передвигаться в пределах колонии-поселения, - рассказывают «КП» - Кубань» в УФСИН по Краснодарскому краю.

Более того, преступники даже могут покидать территорию колонии с разрешения администрации и носить обычную одежду. Но это только если того требует характер выполняемой работы или в связи с обучением.

Потому Олегу Калинову не составило особого труда сбежать на волю. Стоит сказать, что пока местонахождение мужчины не установлено. К кому он мог поехать, не ясно - в Краснодаре у заключенного не родственников.

Сейчас проводится весь комплекс разыскных мероприятий. В случае поимки мужчине грозит уголовное наказание сроком до 4 лет лишения свободы.

Напомним, ранее «КП» - Кубань» сообщала, что известно о заключенном из Беларуси, сбежавшем из колонии Краснодара.

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Приметы разыскиваемого: мужчина имеет среднее телосложение, его рост - 170 сантиметров, тип лица — европейский. Олег Калинов был одет в светлую майку, спортивную куртку оливкового цвета, темную спортивную обувь и синее трико.

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