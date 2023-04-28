Пранк вне контроля. 11-летняя девочка из Сочи в шутку обвинили дедушку в изнасиловании, а суд дал ему 15 лет «строгача»

Мужчину вину не признал, как и вся семья
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Еще два года назад о деревне Большое Иевлево в Нижегородской области знали только сотни местных жителей. Всего – около 300 человек. Это несколько улиц, десятки домов и пара магазинов.
Их жизнь изменила одна шутка – от 11-летней девочки из Сочи. Они приехала на каникулы к родне. Пока бабушка возилась на кухне, девочка смотрела ролики в интернете. Там же и нашла интересный розыгрыш – инструкцию.
Она не знала, как заставить родителей забрать себя домой. Но автор подсказал выход: обвините вожатого или взрослого в приставаниях. Но перед этим – найдите жертву. Ею стал дедушка – Виктор Трубачев.
Жизнь связала его с бабушкой девочки несколько лет назад. Они познакомились в Одноклассниках. Там же и общались два года. Затем встретились, и уже друг друга не отпускали. А мужчина сменил Алматы на Большое Иевлево.
Всю жизнь 65-летний мужчина работал на шахте. Там же испортил здоровье. Он – инвалид третьей группы. Но даже после переезда он не сидел без дела. И всегда помогал соседям. Они даже не поверили, когда узнали о случившемся.
О педофилии девушка написала сестре. Та рассказала о ситуации отцу, который обратился в полицию. Там шутку не оценили и начали расследование. Оно длилось больше года. За это время девочка призналась, что пошутила. Так она хотела, чтобы родители забрали ее домой.
- Были проведены гинекологическая, психологическая экспертизы, экспертиза нижнего белья, и даже дедушка проходил детектор лжи – всё показало отрицательно, но в суде это не учитывается, – рассказала мама девочки.
Ближайшие 15 лет мужчина проведет в колонии строго режима. Так решил суд в Нижегородской области. Но семья с вердиктом не согласна. Она намерена обжаловать решения и добиться освобождения дедушки.