Обжигали посуду, но сгорели сами. На Кубани будут судить владельца гончарной мастерской за смерть работника

Гончарная мастерская выгорела практически полностью. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Лабинске скоро начнется суд над владельцем гончарной мастерской. Зимой 2023 года здесь трагически погиб мужчина и еще два получили тяжелые травмы. Днем 29 января работники изготовили несколько поддонов керамических декоративных фигурок и кашпо, которые нужно было высушить. Сушили изделия здесь же, в специальных газовых шкафах. Пропан привозили в 50-литровых газовых баллонах.

- В одном из помещений мастерской во время разбора тремя рабочими форм с гипсовыми фигурами произошла разгерметизация 50-литрового газового баллона. После этого от огня газовой горелки сушильного шкафа воспламенилась пропан-бутановая смесь, которая заполнила все помещение мастерской, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Небольшая комната вся заполнилась огнем. Тяжелые травмы и термические ожоги 1-2-3 степени получили три работника мастерской. Один из них скончался в больницу спустя сутки.

- Как установило следствие, в мастерской были нарушены требования охраны труда. Эта халатность к смерти одного работника и причинение тяжкого вреда здоровью двум другим, - сообщили в следкоме.

В ходе следствия обвиняемый в нарушениях требований безопасности владелец мастерской полностью признал вину и начал возмещать вред потерпевшим. На недвижимое имущество фигуранта на сумму более 2,8 миллиона рублей наложен арест. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.