Сильный град выпал на нескольких территориях Краснодарского края

На Кубани выпал крупный град. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером в пятницу, 28 апреля жители Белореченска заметили град, который выпал на грядки со свежими всходами. Пользователи сразу же поделились видео и фотографиями в социальных сетях.

На кадрах заметно, что льдинки выпали в таком количестве, что прокрыли белым покрывалом клубничные поля. Непрекращающиеся осадки вынудили автомобилиста, следующего по трассе, остановиться. Дорогу все равно видно не было из-за непрекращающихся осадков.

Аналогичная ситуация в Курганинском районе. Крупный град размером с перепелиное яйцо напугал жителей Курганинска.

Обильный град прошел в станице Ярославской Мостовского района. На обочинах даже образовались ледяные сугробы.

Не обошла непогода и Унароков. Крупный град размером с орех побил растения в огородах и садах.

Пользователи соцсетей выразили надежду, что непогода обойдет Краснодар. Хотя риск сильного дождя и града над краевой столицей все же висит.