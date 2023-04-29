Курортные города и северная столица: куда поедут на майские праздники жители Краснодара

Погода в мае позволит провести время с удовольствием Фото: Олег УМАРОВ

Приближаются майские праздники, которые жители России традиционно используют, как небольшой отпуск. Аналитики изучили данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов и составили рейтинг самых популярных направлений для путешествий в праздничные дни.

- 20% жителей Краснодара решили отправиться заграницу. В списке самых популярных стран для поездок на майские праздники среди оказали Узбекистан, Турция, Беларусь, Армения, Грузия. 80% краснодарцев отправятся в путешествия по России. Среди популярных городов лидируют Сочи, Геленджик, Москва, Анапа, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Кисловодск, Ялта, Казань, - сообщили «Комсомольской правде» - «Кубань» в сервисе Яндекс.Путешествия.

По сравнению с прошлым годом количество людей, которые собираются в поездки на майские праздники, увеличилось на 20%.

- Средняя стоимость ночи на майских праздниках в отелях по России почти не изменилась год к году и составляет 6 тысяч рублей, а средняя цена авиабилетов в обе стороны на одного человека увеличилась на 14% и составила 13 тысяч рублей, - добавили аналитики.

Эксперты отметили, что перелет в страны Ближнего зарубежья обойдется до 29 350 рублей, а в страны Дальнего зарубежья —до 50 250 рублей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что для жителей и гостей региона подготовили насыщенную праздничную программу. Множество мероприятий м 29 апреля по 9 мая, в частности, подготовили на курортах края.

Так, гостям Красной Поляны 1 мая предлагают поучаствовать в скоростном спуске на горных велосипедах. А в Абрау-Дюрсо 1 мая на берегу озера Абрау организуют художественные мастер-классы, конкурсы и развлечения на любой возраст и вкус.