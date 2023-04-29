На Кубани более 400 жителей обратились в больницы с укусами клещей

В Краснодарском крае от укусов клещей пострадали 442 человека Фото: Мария ЛЕНЦ

Приближаются майские праздники, а столбики термометров на Кубани местами поднимаются выше +20 градусов. Многие жители предпочитают провести выходные на природе. Но иногда пренебрегают правилами безопасности – именно в этот период повышается активность клещей.

К слову, в больницы регионе все чаще начали обращаться с укусами клещей. Так, в последнее время в крае зафиксировано 442 случая. Отмечается, что почти половину всех пациентов составляют дети до 14 лет.

- По сравнению с аналогичным периодом прошлого года обращаемость в медицинские учреждения увеличилась более чем в два раза, - сообщили в Роспотребнадзоре Краснодарского края. - Случаи присасывания клещей в детских оздоровительных учреждениях не зарегистрированы.

Специалисты напомнили, что важно учитывать при отдыхе на природе. Так, одежда не должна пропускать клещей через воротник и обшлага. Рубашку стоит выбирать с длинными рукавами, у запястий укрепленных резинкой или плотным манжетом. Ее необходимо заправлять в брюки, а концы брюк - в носки и обувь.

Голову и шею следует закрыть косынкой. Отмечается, что одежду лучше выбирать однотонную. На такой ткани легче вовремя заметить клещей.

- Если вы были в городском парке или выезжали за город на природу, посещали лес или свой дачный участок, помните, кровососущий паразит может подстерегать вас повсюду. Поэтому внимательно осмотрите себя и ближнего на предмет наличия клеща на одежде и на теле, а также тщательно вытряхните вещи, которые вы внесете в дом, - напомнили в краевом Роспотребнадзоре.

После прогулки следует проверить и домашних животных. Кроме того, клещ может попасть в дома не только с одеждой, спальным мешком, но и с букетом полевых цветов.

КОНКРЕТНО

На Кубани работают пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности боррелиями - возбудителями боррелиоза. Они расположены в филиалах Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае:

- Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5, тел. 8(8617) 60-27-05

- Краснодар, ул. Рашпилевская, 61, тел. 8 (861)262-35-49

- Армавир, ул. Ленина, 26, тел. 8 (999)416-43-03

- Сочи , ул. Роз, 27, тел.(8 862)264-79-74

- Абинск, ул. Мира, 1, тел.(8- 86150)4-49-62.