14 районов попадут под удар стихии. Шторм будет испытывать Краснодарский край до 1 мая

Непогода будет бушевать в регионе три дня

Штормовое предупреждение распространили в Краснодарском крае. Накануне на несколько районов уже обрушился град. Стихия будет бушевать до 1 мая.

- До 1 мая в регионе ожидаются ливни с грозой и градом. Кроме этого, шквалистый ветер будет достигать 20-22 м/с, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Возможен и разлив рек. 14 районов попадут под удар стихии.

- В Крымском, Абинском, Северском районах, Горячем Ключе, а также Отрадненском, Мостовском, Лабинском, Белореченском, Курганинском, Успенском, Новокубанском, Апшеронском районах, в Геленджике и Туапсинском районе ожидаются подъемы уровня воды местами с превышением неблагоприятных отметок, - предупредили спасатели.

МЧС рекомендовало при усилении ветра ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

- Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям, - сообщили в МЧС.

Спасатели добавили, что при ветре не стоит находиться под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. А во время паводка необходимо быстро собрать необходимые документы, ценности, лекарства, продукты. По возможности немедленно оставить зону затопления.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру «112».