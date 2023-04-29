Бесплодие - не повод отчаиваться: репродуктолог развеяла мифы об ЭКО и дала важные советы будущим родителям

Фото: «Эмбрио»

Каждая пятая пара в мире сталкивается с проблемами при попытке стать родителями. Всего несколько десятков лет назад диагноз «бесплодие» пугал тех, кто хотел малыша. Однако сегодня эта проблема преодолима с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, в частности - ЭКО.

Какие пройти обследования, какую программу лечения выбрать, как подготовиться к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) и что делать, если и оно не могло, - знают в клинике ЭКО и репродукции «Эмбрио», одном из ведущих центров помощи при бесплодии в Краснодаре и на Юге России. Репродуктолог медучреждения, акушер-гинеколог более чем с 20-летним опытом работы Екатерина Смелова специально для «КП» ответила на важные вопросы, которые волнуют многих будущих родителей.

Екатерина Смелова. Фото: «Эмбрио»

Мифы об ЭКО

Метод ЭКО успешно применяется в мире более 40 лет. О том, что ЭКО помогает стать родителями, стали открыто говорить звезды, публичные личности и просто пациенты, прошедшие этот путь. Но, судя по поступившим во время прямой линии с представителем клиники «Эмбрио» сообщениям, вокруг темы ЭКО сохраняется немало мифов. Основные из них развеяла доктор Екатерина Смелова.

Миф №1: ЭКО - «ненастоящая» беременность, дети рождаются «не такие»

Было проведено большое количество исследований, которые показали, что детки, рожденные с помощью ЭКО, ничем не отличаются от деток, рожденных при обычном зачатии.

ЭКО - это всего лишь способ лечения бесплодия. Когда мы болеем, то обращаемся к доктору и проходим лечение. Здесь происходит то же самое.

Фото: «Эмбрио»

ЭКО применяется во всем мире более 40 лет, в том числе в России, поддерживается на государственном уровне. Первые дети, родившиеся благодаря ЭКО в России и за рубежом, уже выросли и сами стали родителями естественным путем.

Миф №2: после 40 лет ЭКО делать поздно

Случаи пациенток такого возраста очень индивидуальны. В среднем, по данным Российской Ассоциации Репродукции Человека, результативность программ ЭКО со своими клетками для данной группы женщин составляет около 11,5%. ЭКО после 40 лет сопряжено с повышенным риском хромосомных и генетических аномалий, поэтому рекомендуется проводить ЭКО с преимплантационной генетической диагностикой.

Миф №3: без партнера ЭКО не делают

Согласно законодательству РФ, женщина без партнера может пройти программу ЭКО (если есть показания), воспользовавшись биоматериалом мужчины-донора. Если показаний для ЭКО нет, тогда проводится процедура инсеминации донорским материалом из криобанка спермы. Все доноры обследуются согласно Приказу Минздрава РФ N 803Н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий».

Фото: «Эмбрио»

Новейшие разработки в помощь будущим родителям

Те, кто верит не в современные технологии, а в «страшилки» из Интернета, оказались на прямой линии в меньшинстве. Многие ее участники демонстрировали свою погруженность в тему и задавали узкоспециализированные вопросы. Например, просили детальнее объяснить принцип работы появившегося в клинике инкубатора Эмбриоскопа, или рассказать об особенностях разных видов молекулярно-генетические тестов, которые сейчас начали активно применять в программах ЭКО.

- Эмбриоскоп создает максимально безопасные и стабильные условия для культивирования эмбрионов, т.к. из него не нужно вынимать эмбрионы для оценки (в отличие от обычных инкубаторов). Также эмбриоскоп делает запись всего времени развития эмбрионов, которую потом анализирует с помощью искусственного интеллекта и выставляет оценку каждому эмбриону. Эти оценки помогают выбрать лучший эмбрион для переноса, заморозки или ПГД. Так что программа ЭКО с эмбриоскопом - это лучшие условия для эмбрионов и двойной контроль оценки их качества, - объяснила Екатерина Смелова.

Подробный материал об этом уникальном инкубаторе есть на сайте «КП».

Что касается молекулярно-генетичских тестов, то данные исследования помогают подойти более индивидуально к поиску причины бесплодия и повысить результативность ЭКО.

- В клинике «Эмбрио» проводятся тесты ERA (тест для поиска «окна имплантации», т.е. оптимального времени для переноса эмбриона), EMMA (анализ микрофлоры эндометрия), ALICE (анализ патогенной флоры эндометрия, вызывающей хронический эндометрит, для подбора оптимальной терапии), - перечислила эксперт.

Фото: «Эмбрио»

Мужской фактор

Также читателей «КП», у которых долгое время не получается стать родителями, интересовало - по каким признакам можно понять, что пора обращаться к специалистам.

- На попытку самостоятельной беременности обычно отводится год, если женщине до 35 лет, полгода - если женщина старше 35 лет. Если за это время не удалось забеременеть, то необходимо обратиться к врачу-репродуктологу, а мужу можно обратиться к урологу-андрологу и сдать спермограмму. По итогам приема будет понятно, нужно ли дополнительное углубленное обследование, есть ли показания для ЭКО или же требуется лечение, - уточнила Екатерина Смелова.

Кстати, мужчины часто отказываются признать проблему, стесняются и даже боятся обратиться к специалистам. В клинике «Эмбрио» есть свой психолог, готовый помочь в столь деликатной ситуации. Ведь, чтобы не упустить возможность стать папой, нельзя терять драгоценное время!

- Мы помогаем и в случаях тяжелого мужского фактора бесплодия, - отмечает доктор Смелова. - Для этого есть программы ЭКО с методиками ИКСИ, ПИКСИ, ИМСИ, которые позволяют отобрать единичные хорошие сперматозоиды и ввести их прямо в яйцеклетку для оплодотворения. Также в нашей клинике проводится биопсия яичка - манипуляция, помогающая в случаях, если сперматозоиды образуются, но по какой-то причине не выходят для оплодотворения. В самых серьезных ситуациях можно рассмотреть программы с донорской спермой.

Помимо этого читатели «КП» узнали от репродуктолога Екатерины Смеловой, что является главными факторами успеха ЭКО и на какие из них могут повлиять врачи, от чего зависит качество клеток, а также с какими проблемами мужского и женского здоровья, кроме бесплодия, можно обратиться в клиники «Эмбрио». Ответы на эти и другие вопросы опубликованы в разделе «Пресс-центр».

ВАЖНО!

В клинике «Эмбрио» готовы принять пациентов вне зависимости от региона их проживания, в том числе - граждан других государств. Для экономии времени консультацию врача-репродуктолога или уролога-андролога можно получить онлайн (по предварительной записи), а также прислать сканы необходимых документов.

И на онлайн консультацию, и на очный прием к доктору необходима предварительная запись. Рекомендуется записываться на прием за неделю до планируемой даты консультации. На первичный прием к репродуктологу может прийти женщина самостоятельно или же с партнером. Для первичного приема день цикла женщины не принципиален.

КОНТАКТЫ

Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио Краснодар, ул. им. Генерала И.Л.Шифрина, 5 Сайт: embryo-ivf.ru Социальные сети: Вк Тг Ютуб

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