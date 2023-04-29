Пять лет насиловала младшую сестру. Уроки по половому воспитанию закончились уголовным делом для 20-летней девушки из Адыгеи

Расследование продолжается

В Адыгее возбудили уголовное дело в отношение 20-летней девушки. Ее подозревают в насилии сводной сестры.

- Главе СК РФ будет доложено о расследовании уголовного дела о совершении действий сексуального характера в отношении малолетней в Адыгее. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Она подозревается в совершении преступления по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», - сообщили в пресс-службе Следкома России.

Подробности случившегося следователи не разглашают. Ранее "Комсомолка" сообщала, что известно одно, что старшая сестра проводила уроки по половому воспитанию по собственным методикам в течение пяти лет. Измываться над ребенком она начала, когда той было всего четыре года. Над малышкой родственница взяла контроль в 15 лет. А после того, как уехала учиться в другой город, приезжала на выходные и, пока мамы не было дома, продолжала творить чудовищные вещи.

Сейчас девушка задержана, расследование продолжается. Проверяется и сама семья, в том числе, и в каких условиях воспитывались дети. А с уже 9-летней сводной сестрой, которая стала жертвой, казалось бы, одного из самых близких людей, работают психологи.