Крупный град побил крыши и фасады домов в Мостовском районе Кубани

Фото: t.me/lasunovsv

В Унароковском сельском поселении Мостовского района выпал крупный град. Льдины повредили крыши и дома. Особенно пострадал хутор Славянский. Фото последствий стихии опубликовал глава района.

- 28 апреля в Мостовском районе введен режим ЧС. Социально-значимые объекты не пострадали. Работы по обследованию домовладений продолжаются, - сообщил глава района Сергей Ласунов.

К ликвидации последствий привлечены «Казак-СПАС», Лабинский И Псебайский аварийно-спасательные отряды и ОФПС.

Фото: t.me/lasunovsv

По состоянию на 17:00 29 апреля мобильные группы обследовали 150 домов. Из них повреждены 38.

- В настоящее время четыре бригады проводят работы по временному ремонту шиферных кровель. Все системы жизнеобеспечения работают. Газ, электричество, вода - есть. Оперативные группы составляют акты обследования домовладений, - добавил глава муниципалитета.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что накануне застал Белореченский район, там пострадал урожай клубники. Аналогичная ситуация произошла и в Курганинском районе.

Шторм будет испытывать Краснодарский край до 1 мая. По удар стихии попадут 14 районов.