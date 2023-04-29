Митрополит Григорий возглавил общевойсковую молитву в годовщину реабилитации казачества

Фото: mitropoliakuban.ru

В этом году 29 апреля на Кубани отметили 32-ю годовщину принятия закона «О реабилитации репрессированных народов». В войсковом Александро-Невском соборе Краснодара Кубанское казачество совершило Панихиду по казакам, которые погибли в советские годы репрессий и войн.

- Общевойсковую молитву возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий. Участие в мероприятии приняли вице-губернатор по вопросам казачества Александр Власов, атаманы казачьих отделов, делегации из районов, участники СВО, кадеты, молодежь, - сообщили в Епархии.

Фото: mitropoliakuban.ru

Митрополит Григорий рассказал об истории. О том что, 29 апреля на Кубани аспоминают трагические события, когда в результате карательных мер, массовой депортации было уничтожено, истреблено очень много казаков.

- В этот памятный день, мы с вами совершим заупокойное богослужение, попросим Господа, чтобы Он простил все их грехи вольные и невольные. Наш с вами долг помнить всех невинно убиенных, истребленных в годы лихолетья Кубанских казаков. И наша память – это и живая молитва к Богу, - сказал владыка.

Фото: mitropoliakuban.ru

После панихиды был совершен общевойсковой молебен о здравии всех Кубанских казаков, особенно тех, кто сейчас исполняет свой воинский долг и защищает интересы России в зоне спецоперации. На сегодняшний день на СВО уехали 4,5 тысяч казаков, многие из них отмечены госнаградами.

Фото: mitropoliakuban.ru

В завершении общевойскового молебна атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов наградил казаков краевыми наградами. 30 казакам, которые внесли вклад в развитие Кубанского казачества вручили такие медали как «Князь Григорий Потемкин», «Атаман Антон Головатый», «Атаман Захарий Чепега». В свою очередь, владыка благословил всех награжденных.