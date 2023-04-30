На Кубани ищут пропавших при таинственных обстоятельствах сотрудников эвент агентства

Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко. Фото: соцсети

В Краснодарском крае в станице Березанской в один день пропали молодой мужчина и девушка. Известно, что 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко возвращались с мероприятия, где девушка была ведущей. В последний раз они вышли на связь с родными в ночь на 28 апреля. Сказали, что сделали вынужденную остановку в станице Березанской.

- Они позвонили и сказали, что идет сильный дождь и они вроде пробили колесо и не могут дальше ехать,- рассказали близкие мужчины.

Кирилл Чубко.

За рулем был Кирилл Чубко. Его семья занимается организацией свадеб и корпоративов. Татьяна Мостыко работала аниматоров в компании. Кирилл повез девушку на очередной праздник. Пропали они на обратной дороге домой в Усть-Лабинск.

Татьяна Мостыко.

- В свой последний звонок сообщили, что на трассе к ним подошли две мужчин, у которых тоже были проблемы с машиной. Больше на связь не выходили и на звонки не отвечали, - эти данные родные пропавших сообщили полиции.

Семьи Татьяны Мостыко и Кирилла Чубко сейчас держатся только на успокоительных и верят, что их близкие найдутся. Поиском обоих занялись сотрудники полиции и волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Машина, на которой аниматоры возвращались домой. Фото: "ЛизаАлерт"

- Рост Кирилла 170 см, худощавого телосложения, волосы рыжие, глаза карие. Татьяна ростом 160, глаза серо-голубые и русые волосы, - сообщили особые приметы разыскиваемых в «ЛизаАлерт».

Также разыскивается автомобиль Кирилла Чубко. Это белый седан бизнес-класса Hyundai Grandeur с черной крышей.