Здесь была Zara. В краснодарских торговых центрах открылись под новыми названиями ушедшие из-за санкций магазины одежды

Первые посетители разочарованы ассортиментом. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

В торговом-центре «Адыгея – Мега» заработал первый магазин одежды бренда Maag. Стойки с одеждой, обувью и аксессуарами разместились на внушительной территории бывшего магазина Zara. Кстати, популярный среди российских модников европейский бренд, еще год назад готовился к масштабному обновлению. Под марку в торговом центре расконсервировали и отремонтировали дополнительную очередь. На витринах уже красовались объявления о переезде из старых торговых залов, но владельцы компании приняли решение свернуть бизнес в стране из-за санкций. Более года торговая аллея пустовала.

Новый магазин занял торговые площади популярной испанской марки. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

И вот первые магазины-наследники Zara открылись. Возвращение бренда анонсировали скупо. Сотрудники распахнули двери утром 29 апреля.

- Когда я пришла и увидела коллекцию, то поняла, почему вообще все прошло без лишней шумихи. То, что висит на плечиках здесь, ничего общего не имеет с испанским брендом, - грустит краснодарка Алена.

Модников наблюдается немного. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Первые посетители, примчавшие в торговый центр в надежде на удачный шоппинг разочарованы.

- На протяжении нескольких месяцев было много информации о возвращении в Россию брендов Zara, Stradivarius, Pull &Bear и Bershka. Нас даром обнадеживали, - Ангелина и Надежда признались, что разочарованы скудным ассортиментом нового магазина.

Ассортимент пока действительно скуден, а представленная коллекция далека от модных молодежных тенденций. Консультанты от общения с журналистами отказались, мол, начальство запретило. Но признались, что ничего общего их товар с испанским производителем одежды не имеет.

К созданию одежды причастны совсем другие дизайнеры, хотя общую стилистику они соблюдают. Да и ценник, оказался, выше оригинал. Скорее всего из-за сложной логистики. Единственное, что объединяет Maag с ушедшей Zara, – выкупленные у нее торговые площади.

Рядом готовятся к открытию другие наследники популярных европейских марок одежды. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Бренд открывается по всей стране. Это «меняющий подход к выбору одежды и объединяющий последние модные тенденции и стиль, неподвластный времени», - так характеризуют себя марка.

Впрочем, покупатели все равно еще долго будут ассоциировать марку с Zara, что MAAG на пользу. И это даже на руку бренду, который возник всего несколько месяцев назад.

Известно, что в скором времени в Краснодаре также откроются шоу-румы в ТЦ «Галерея», «Красная Площадь» и «Оз-молл». Соответствующая информация появилась на сайте компании.