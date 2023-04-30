Что известно о пропавших на Кубани владельце эвент агентства Кирилле Чубко и аниматоре Татьяне Мостыко

На Кубани разыскивают пропавших мужчину и девушку. Фото: "ЛизаАлерт"

Вторые сутки родственники Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко не выпускают из рук телефоны в надежде услышать радостные новости о том, что их родные нашлись живыми. 37-летний мужчина и 19-летняя девушка пропали 28 апреля. Кирилл позвонил супруге и рассказал, что на трассе налетел на яму, повредил колесо и теперь не могут никуда ехать.

Кирилл Чубко занимался организацией праздников и свадеб. Фото: соцсети

- Он предупредил, чтобы мы ложились спать и его не ждали. Сказал, что к ним на трассе подошли какие-то мужчины и предложили помощь по замене колеса. Ждут, когда дождь закончится и приступят к работе, - рассказала супруга мужчины Дарья Чубко.

Татьяна Мостыко между лекциями в колледже подрабатывала ведущей мероприятий. Фото: соцсети

Этот звонок был сделан в 23.40. После ни Кирилл Чубко, ни Татьяна Мостыко на связь не выходили. Все звонки родственников на их мобильники также остались без ответа. Обеспокоенные близкие обратились с заявлениями о пропаже в полицию и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Фото: "Лиза Алерт"

Оба пропавших из Усть-Лабинска. Здесь 37-летний Кирилл Чубко вместе с супругой владеет эвент-агентством, а 19-летняя студентка местного социально-педагогического колледжа подрабатывала у них ведущей Кирилл и Татьяна как-раз возвращались с очередного мероприятия, где девушка работала аниматором.

Фото: "ЛизаАлерт"

Как рассказали в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, следы мужчины и девушки обрываются в Выселковском районе. Перед тем как пропасть, Кирилл успел сообщить что находиться в станице Березанской.

- Рост Кирилла 170 см, худощавого телосложения, волосы рыжие, глаза карие. Татьяна ростом 160, глаза серо-голубые и русые волосы, - сообщили особые приметы разыскиваемых в «ЛизаАлерт».

Также объявлен в розыск автомобиль Кирилла Чубко.

Также в розыск объявлен автомобиль Кирилла Чубко. Это белый седан бизнес-класса Hyundai Grandeur с черной крышей 2010 года выпуска.

Родственники рассказали о странных переводах и снятии наличных с банковских карт Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко в разных банкоматах станиц Березанской, Ирклиевской и Каневской. Полицейские сейчас проверяют эти данные.