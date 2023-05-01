Десятки людей прочесывают местность. Что известно спустя сутки о пропавших Кирилле Чубко и Татьяне Мостыко

После исчезнования Кирилла и Татьяны СК возбудил уголовное дело.

37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко загадочно пропали во время поездки по трассе М-4 «Дон» в Выселковском районе. Они возвращались домой из станицы Крыловской в Усть-Лабинск. Но так и не доехали. Сейчас их поисками занимаются правоохранители и волонтеры, подключились к работе и следователи, которые возбудили уголовное дело. Рассказываем, что известно спустя сутки о пропавших Кирилле Чубко и Татьяне Мостыко.

Утром 1 мая супруга Кирилла сообщила о начале поисков на местности. Ранее правоохранители вместе с волонтерами запрашивали камеры, просматривали видео, сужали зону поисков. Было принято решение искать пропавших в Выселковском районе, где они в последний раз вышли на связь.

Сейчас супруга Кирилла вместе с добровольцами едет на поиски.

- Мы едем на поиски, кто может, присоединяйтесь, - сказала Дарья Чубко.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», сейчас десятки неравнодушных жителей прочесывают местность в районе трассы в поисках какой-либо зацепки. Работа предстоит долгая, поскольку есть подозрение, что человек может лежать и не откликаться, потому волонтеры будут ходить очень медленно.

Иномарку Кирилла засекли на дорогах региона после пропажи мужчины.

Отметим, что ищут как самих Кирилла и Татьяну, так и их автомобиль, который несомненно поможет в работе.

Напомним, ранее родственники рассказали о странных переводах и снятии наличных с банковских карт Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко в разных банкоматах станиц Березанской, Ирклиевской и Каневской. После пропажи Кирилла и Татьяны было возбуждено уголовное дело по очень тяжелой статье – «убийство двух или более лиц, совершенное из корысти».

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В день исчезновения Кирилл Чубко был одет в серую кофту с капюшоном, серый свитер, темно-серые джинсы, серые кроссовки. Он имеет худощавое телосложение, карие глаза и коротко стриженые волосы рыжего цвета. Рост мужчины - 170 сантиметров.

Автомобиль мужчины - Hyundai Grandeur 2010 года выпуска с государственным регистрационным знаком «У 002 УМ 93».

Татьяна Мостыко худощавого телосложения, у нее русые волосы и серо-голубые глаза. Информации о ее одежде нет. Рост Мостыко — 160 сантиметров.

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